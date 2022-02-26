Николаев под контролем ВСУ – Виталий Ким

Военные / Фото Reuters

Протововоздушная оборона ВСУ отбила атаки российских оккупантов в Николаеве.

Об этом в Telegram сообщает глава Николаевской Облгосадминистрации Виталий Ким.

Он также отметил, что украинские военные отразили попытку высадки российского десанта в Очакове.

"Николаев отстояли. ПВО отразило атаки. Очаков – не высадились… Десанта нет… Никто к нам не идет", - отмечает чиновник.

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Ранее появилась информация из штаба ВСУ что российские военные пытаются обойти Херсон и напасть на Николаев.

Также Главред сообщал, что украинские защитники отразили нападение военных РФ на воинскую часть в Киеве на проспекте Победы.

Ранее мы писали, что войска ПВО Украины уничтожили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил вражеский десант.

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