Николаев под контролем ВСУ – Виталий Ким

Украинские военные отразили попытку высадки вражеского десанта в Очакове.
Протововоздушная оборона ВСУ отбила атаки российских оккупантов в Николаеве.
Об этом в Telegram сообщает глава Николаевской Облгосадминистрации Виталий Ким.
Он также отметил, что украинские военные отразили попытку высадки российского десанта в Очакове.
"Николаев отстояли. ПВО отразило атаки. Очаков – не высадились… Десанта нет… Никто к нам не идет", - отмечает чиновник.
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Ранее появилась информация из штаба ВСУ что российские военные пытаются обойти Херсон и напасть на Николаев.
Также Главред сообщал, что украинские защитники отразили нападение военных РФ на воинскую часть в Киеве на проспекте Победы.
Ранее мы писали, что войска ПВО Украины уничтожили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил вражеский десант.
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Автор: Елена Стороженко