"Ночью пойдут на штурм": Зеленский предупредил об атаке Украины

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером, 25 февраля, обратился к украинцам.

"Эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом – много городов: Чернигов, Сумы, Харьков, Донбасс, юг Украины и особенное внимание Киеву. Нельзя потерять столицу", - сказал Зеленский.

Зеленский предупредил, что Россия применит все силы, чтобы сломать наше сопротивление.

"Этой ночью враг пойдет на штурм. Мы должны выстоять!", - добавил Зеленский.

Что происходит в Украине 25 февраля

Враг пытается прорваться в Киев, возле Бучи ВСУ остановили российскую колонну. По последним данным, оккупанты были вынуждены покинуть свою военную технику возле Бучи и отступить.

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Николаевская ОГА заявила про прорыв оккупантов со стороны Херсона. Губернатор Ким заявил, что украинские воины готовы принять бой.

Киев вступил в фазу обороны из-за вторжения россиян, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Он призвал жителей города не выходить из домов или укрытий.

При этом оккупанты потеряли более 1000 военных за сутки. Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта.