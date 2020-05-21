В Харькове обнаружили малярию / 1zoom.ru

В Харькове зафиксирован случай малярии. Заболевание в город привез 22-летний студент, сообщил Центр общественного здоровья. Случай подтвержден лабораторно.

Парень прибыл в Украину 3 сентября 2019 года – а первые симптомы проявились у него лишь 9 мая 2020 года. Речь про такие симптомы малярии, как температура до 37° С, слабость и боль в горле.

Еще шесть дней прошло, пока тот обратился к врачу: это случилось 15 мая. На следующий день его госпитализировали.

Отмечается, что заболеть студент мог еще три года назад. Но до этого момента болезнь "спала" в организме.

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Медики заверяют, что генерации малярийных комаров в области нет, опасаться не стоит.

При этом ЦОС на всякий случай напомнил остальные симптомы малярии (они могут проявляться слабо и не сразу):

головная боль,

лихорадка,

сильное потоотделение.

В наибольшей зоне риска – дети, беременные и люди с ослабленным иммунитетом.

Ранее ученые заявили, что первая волна COVID-19 в Украине может завершиться в конце сентября этого года. Предполагается, что уже в конце этого месяца баланс станет положительным и устойчивым. Это станет сигналом спада пандемии коронавирусной инфекции.