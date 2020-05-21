УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Харькове обнаружили малярию

21 мая 2020, 16:52

Медики заверяют, что генерации малярийных комаров в области нет, опасаться не стоит.

В Харькове обнаружили малярию
В Харькове обнаружили малярию / 1zoom.ru

В Харькове зафиксирован случай малярии. Заболевание в город привез 22-летний студент, сообщил Центр общественного здоровья. Случай подтвержден лабораторно.

Парень прибыл в Украину 3 сентября 2019 года – а первые симптомы проявились у него лишь 9 мая 2020 года. Речь про такие симптомы малярии, как температура до 37° С, слабость и боль в горле.

Еще шесть дней прошло, пока тот обратился к врачу: это случилось 15 мая. На следующий день его госпитализировали.

Отмечается, что заболеть студент мог еще три года назад. Но до этого момента болезнь "спала" в организме.

Читайте такжеЧем опасны клещи для человека: названа ключевая угрозаЖилье больного уже эпидемиологически и энтомологически обработали.

Медики заверяют, что генерации малярийных комаров в области нет, опасаться не стоит.

При этом ЦОС на всякий случай напомнил остальные симптомы малярии (они могут проявляться слабо и не сразу):

  • головная боль,
  • лихорадка,
  • сильное потоотделение.

В наибольшей зоне риска – дети, беременные и люди с ослабленным иммунитетом.

Ранее ученые заявили, что первая волна COVID-19 в Украине может завершиться в конце сентября этого года. Предполагается, что уже в конце этого месяца баланс станет положительным и устойчивым. Это станет сигналом спада пандемии коронавирусной инфекции.

малярия новости Харькова
Сейчас вы просматриваете новость «В Харькове обнаружили малярию». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:10
Ветер Любви 2 сезон 7 и 8 серия смотреть онлайн и обзор 21-05-2020
17:07
"Президент Канады": у Зеленского оконфузились с вышиванкой-подарком для Трюдо
17:05
Метро в Киеве не откроют с 25 мая: СМИ узнали причину
16:59
COVID-19 сокрушит Трампа: аналитики объяснили, почему он проиграет выборы президента
16:52
В Харькове обнаружили малярию Видео
16:35
"Дело слили": обвиняемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел из СИЗО Видео
16:30
Суд заставил Офис генпрокурора открыть дело по вмешательству Байдена в работу Шокина
16:22
Долги за коммуналку: квартиры собрались взламывать без решения суда Видео
16:11
Когда в Украине закончится первая волна COVID-19: ученые сделали прогноз
15:53
"Начинается месиво": в Киеве неадекватный таксист набросился на пассажирку Видео
15:33
Сеть поразили первые кадры фильма Джеймс Бонд - Не время умирать Фото
15:24
От гроз до шквалов с градом: синоптик предупредила об аномальной погоде в июне Видео
15:21
IT-специалисты рассказали об уязвимостях умных устройств
15:20
Террористы "ЛНР" выступили с угрозой в адрес Украины: появилось новое заявление
15:13
Как пережить расставание - 7 практических советов от эксперта
14:47
Плюс два доллара: для украинцев придумали новый авиасбор
14:45
"Можно получить по морде": борец Грицай рассказал о вызове Усика на бой без правил
14:42
Говорила - Khayat выпустил песню впервые за полгода Видео
14:31
Как студенты будут сдавать сессию на карантине: в Минобразования назвали условия Видео
14:03
Краткий пересказ пресс-конференции Зеленского мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять