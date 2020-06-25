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Зверски избил и выбросил в окно: в Киеве 6-летнего мальчика пытался убить его пьяный крестный

Медики госпитализировали находящегося без сознания мальчика в детскую больницу.

25 июня 2020, 16:40
Мальчику телесные повреждения нанес его крестный отец / kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство своего 6-летнего крестника.

В четверг ночью, 25 июня, в дежурную часть столичной полиции от врача поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шолом-Алейхема выпал ребенок 2014 года рождения, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Медики госпитализировали находящегося без сознания мальчика в детскую больницу.

Как установили правоохранители, по адресу, где произошло происшествие, обнаружили мать ребенка и ее друзей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские выяснили, что родственники, чтобы скрыть следы преступления, намеренно ввели в заблуждение врачей, обращая внимание на то, что ребенок якобы выпал из окна. Предварительно установлено, что мальчику телесные повреждения нанес его крестный отец, который в компании еще нескольких мужчин и матери потерпевшего употреблял алкогольные напитки в квартире. В соседней комнате были обнаружены следы крови, а затем установлен свидетель, который пояснил, что крестный зашел в комнату мальчика, а через некоторое время вынес его избитого и без сознания на руках.

/ kyiv.npu.gov.ua

В полиции отметили, что подозреваемый, 38-летний уроженец Волынской области задержан.

Следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

/ kyiv.npu.gov.ua

Также установлено, что 41-летняя киевлянка - мать избитого мальчика, воспитывает еще одного сына 2011 года рождения.

"В прошлом женщина привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. Инспекторы ювенальной превенции Деснянского управления полиции совместно со специалистами службы по делам детей райгосадминистрации временно изъяли у нее 9-летнего ребенка и доставили в больничное учреждение для медицинского обследования", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Северодонецке Луганской области полицейский Алексей Конев избил и выбросил жену с балкона на четвертом этаже многоэтажного дома.

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