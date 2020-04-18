Уровень радиации и загрязнения воздуха в Киеве: жителей предупредили об опасности

Уровень радиации в Киеве – в пределах нормы / Фото РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации с загрязненностью воздуха в столице по состоянию на субботу, 18 апреля. По его словам, из-за увеличения уровня радиации жителям столицы беспокоиться не стоит, однако есть другая опасность.

Кличко отметил, что в последние дни в Киеве, Киевской и Житомирской областях наблюдается увеличение площадей пожаров - горят леса, травяные настилы. Суммарная площадь пожаров в двух областях на сегодня составляет уже почти 3 тысячи гектаров.

"При этом, роза ветров играет не в пользу киевлян, направляя дым от горения и тления в столицу", – написал мэр Киева в Facebook.

По его словам, уровень радиации в Киеве – в пределах нормы. В то же время содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота – превышено.

В частности, автоматическая станция AQT 420 VAISALA Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, расположенная в Голосеевском районе столицы, по состоянию на утро 18 апреля зафиксировала колебания монооксида углерода и превышение предельно допустимой концентрации в 0,5 раза.

"Поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости", - предостерег Кличко.

По словам мэра Киева, только за последние сутки в столице зафиксировано 30 пожаров. Часть из них - в экосистемах столицы. Трава горела на 4 участках общей площадью 1,3 га.

"Значительную часть дыма, который загрязняет воздух, доносит из Житомирской области, где в двух лесничествах сейчас пылают 2700 га", - объяснил причины задымленности в столице Кличко.

Что касается ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне, то там на данный момент наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины на участках, пройденных огнем. Активные очаги возгорания пока что не зафиксированы.

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Напомним, на днях столицу накрыла пылевая буря и смог, ситуацию значительно усугубили и пожары в Чернобыльской зоне отчуждения.

Заведующий отдела информатики окружающей среды Института проблем математических машин и систем НАН Украины Иван Ковалец заявил, что официальная статистика в Украине по загрязнению воздуха занижена, по некоторым веществам – в сотни раз.