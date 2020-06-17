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"Вова, выходи": под стенами ОП сторонники Шария и националисты проводят акции протеста

17 июня 2020, 10:43

В целом, акции протеста проходят мирно. Полиция усилила меры безопасности.

На Банковой дежурит полиция и Нацгвардия
На Банковой дежурит полиция и Нацгвардия / Фото Страна

В среду, 17 июня в центре Киева на улице Банковой проходят несколько акций протеста. Там собрались представители партии Шария, а также националисты.

Сторонники Шария под стенами Офиса президента скандируют "Страна не Квартал и нам не смешно", "Шарий", "Вова выходи". Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский находится на самоизоляции – его супруга Елена Зеленская заболела коронавирусом, передает Страна.

Националисты проводят акцию под названием "Киев не для Шария". Нацкорпус держит плакат с надписью "Шария под плинтус". К Офису президента их не пропускают, рядом с ними дежурит полиция и Нацгвардия.

Фото Telegram

При этом Евгений Карась, лидер С-14, возглавляет перфоманс "психиатров". Под воротами ОП стоят люди в белых халатах с табличкой "Психиатрическая помощь".

Фото Страна

В целом, акции протеста проходят мирно.

Ранее в полиции Киева заявили, что в центре столицы усилены меры безопасности. На усиленное дежурство вместе с полицейскими, заступили военные Национальной гвардии.

"Не исключено, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям. Полиция вне политики и независимо от политических предпочтений организаторов акции мы будем действовать в рамках своей компетенции", - говорится в сообщении Нацполиции.

Напомним, ранее политический аналитик Александр Кочетков дал свой прогноз, что может привнести в украинский парламент политсила блогера Анатолия Шария, если она пройдет в Верховную Раду следующего созыва.

новости Киева акция протеста Партия Шария С14 Нацкорпус полиция митинг
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