"Кличко, выходи": в центре Киева зажгли файеры и перекрыли движение по Крещатику

Участники акции перекрыли проезжую часть возле КГГА / t.me/kiev_now

В пятницу, 29 мая, в центре Киева инвесторы банка Аркада, которые остались без квартир, проводят акцию протеста.

Они перекрыли проезжую часть Крещатика возле Киевской горгосадминистрации, в результате образовались заторы.

В течение примерно 20 минут было перекрыто движение транспорта по Крещатику - участники акции с транспарантами выходили на проезжую часть.

В то же время организаторы акции призвали людей разблокировать движение.

Также протестующие автомобилями перекрывали две полосы проезжей части Крещатика рядом со зданием КГГА и одну полосу на противоположной стороне улицы.

Митингующие заявляют, что начинают бессрочную акцию протеста, поскольку вынуждены выплачивать кредиты за жилье, которое из-за конфликта между застройщиком и КГГА за земельный участок на Осокорках остается недостроенным. Участники акции заявляют, что местные власти должны нести ответственность за недострои.

Они скандируют: "Кличко, выходи поговорить с инвесторами банка Аркада!", "Мы стоим за свои квартиры, не для кого-то другого, для себя".

Напомним, накануне Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и изменил на содержание под стражей меру пресечения застройщику, экс-нардепу Максиму Микитасю по делу о завладении квартирами Нацгвардии Украины.