Поставили точку: в Киевсовете рассказали, обязательно ли в школах начинать учебу с гимна

В Киевсовете рассказали, обязательно ли в школах начинать учебу с гимна / УНИАН

Депутаты Киевсовета всего лишь дали официальную рекомендацию столичным школьникам исполнять гимн Украины перед началом каждого учебного дня.

Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в пресс-службе городского совета депутатов.

"Согласно правовым заключением Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один Закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать исполнение Государственного Гимна Украины. Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно выполнять Гимн, но никоим образом не обязывает это делать", ‒ говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Киевсовет обязал во всех киевских школах перед началом занятий с учениками исполнять государственный гимн Украины.

В свою очередь, соавтор данного решения Киевсовета, депутат из фракции националистической партии ВО Свобода Олег Бондарчук заявил ‒ такая мера призвана "популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение к государственным символам", а также будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения.

"Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице", ‒ заявлял депутат Киевсовета.