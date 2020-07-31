Поставили точку: в Киевсовете рассказали, обязательно ли в школах начинать учебу с гимна

В учреждении прокомментировали резонансную информацию.
Депутаты Киевсовета всего лишь дали официальную рекомендацию столичным школьникам исполнять гимн Украины перед началом каждого учебного дня.
Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в пресс-службе городского совета депутатов.
"Согласно правовым заключением Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один Закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать исполнение Государственного Гимна Украины. Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно выполнять Гимн, но никоим образом не обязывает это делать", ‒ говорится в сообщении.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Киевсовет обязал во всех киевских школах перед началом занятий с учениками исполнять государственный гимн Украины.
В свою очередь, соавтор данного решения Киевсовета, депутат из фракции националистической партии ВО Свобода Олег Бондарчук заявил ‒ такая мера призвана "популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение к государственным символам", а также будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения.
"Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице", ‒ заявлял депутат Киевсовета.