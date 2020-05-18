В Киеве хотят поднять тарифы на воду

В Киеве взлетят цены на воду / Фото: pennsylvaniafrack.com

Киевводоканал с 2021 года собирается повысить цены на водоснабжение и водоотвод.

Как сообщает ресурс Киев Сейчас в Telegram, со следующего года вода может стоить 27,35 грн за один кубический метр.

Жителям столицы 14,74 грн необходимо будет заплатить за куб воды непосредственно водоснабжения, а 12,61 грн - за водоотведение.

Уточняется, что в течение десяти дней Киевводоканал предлагает горожанам адресовать учреждению пожелания и предложения в связи с грядущим повышением цен.

Причина повышения стоимости воды не называется.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины не планирует в текущем году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что зарплата врачей в Украине должна составлять не менее 25 тысяч гривен в месяц и для ее обеспечения на медицину нужно выделять не менее 6% от валового внутреннего продукта.