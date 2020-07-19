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Оккупанты Крыма оставили часть Симферополя без воды

Местным жителям пообещали подвоз питьевой воды по специальному графику.

19 июля 2020, 18:26
Горячая вода
Часть Симферополя осталась без воды / УНИАН

Оккупанты Крыма "дохозяйничались" до того, что сегодня часть улиц Симферополя осталась без водоснабжения. Местные власти списывают проблему на "проведение аварийно-восстановительных работ".

Без воды также остались жители села Льговское Кировского района. Об этом сообщает издание Крым.Реалии со ссылкой на коммунальные службы.

В частности, в Симферополе ограничено водоснабжение микрорайонов: Петровская Балка, Белое, Солнечная долина, Старый город, Каменка, Хошкельды, Сергеевка, Луговое.

Воду жителям села Льговское отключили до 23:00. Местным жителям пообещали подвоз питьевой воды специализированным транспортом по графику.

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Также ранее КП Вода Крыма разместила информацию о запасах воды в мире и призвала потребителей оккупированного полуострова к ее рациональному использованию.

Стоит отметить, что местные СМИ сообщают о проблемах с водоснабжением в городе практически еженедельно. Формулировка обычно такая же - "аварийно-восстановительные работы".

Подконтрольные Кремлю "власти" полуострова объясняют частые отключения воды "изношенностью водопроводных сетей".

Напомним, Министерство обороны РФ планирует построить временный трубопровод для обеспечения оккупированного россиянами Крыма пресной водой.

В марте 2020 года постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что до деоккупации Крыма восстановления водоснабжения на оккупированный полуостров не будет.

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