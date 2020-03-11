Даст ли Украина воду в Крым: у Зеленского поставили точку

Антон Кориневич высказался о поставках воды в Крым / Фото lb.ua

До деоккупации Крыма восстановления водоснабжения на оккупированный полуостров не будет. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

По его словам, перекрытие водоснабжения временно оккупированного Крыма - это реальный инструмент влияния на государство-агрессора.

"Безусловно, если изменить это и открыть воду в Крым, то мы лишим оккупанта огромной проблемы, которую он сегодня имеет. Поэтому, соответственно, это предложение надо понимать именно в таком контексте, что это значительное давление и это значительная, скажем так, неприятность для государства-оккупанта", - сказал Кориневич, передает Український південь.

В свою очередь, начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко заявил, что канал находится в удовлетворительном состоянии и может выполнять ту функциональную нагрузку, которая на него возложена. А это - бесперебойная подача воды сельхозпроизводителям в Херсонской области.

Что касается подачи воды в аннексированный россиянами Крым, то он ответил так: "Технически на сегодняшний день подать воду в Крым невозможно. Невозможно, потому что дамба законсервирована, она не достроена. Физически это невозможно. Никаких указаний и распоряжений нет и не может быть".

Напомним, 5 марта в эфире программы Право на власть на канале 1+1 клава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе.

"Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Точка!", - сказал он.

Это заявление премьера вызвало широкий резонанс. В Facebook глава Кабмина уточнил, что правительство не может подавать воду в аннексированный Россией Крым до возвращения полуострова в состав Украины.

Позже с трибуны Верховной Рады премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина таки будет поставлять воду на полуостров. Однако, исключительно для нужд населения и в случае необходимости или гуманитарной угрозы.

"Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак и на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья: хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами", - заявил глава Кабмина.