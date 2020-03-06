"Хоть цистернами, хоть бутылями": Шмыгаль снова выступил за поставку воды в Крым

Денис Шмыгаль высказался о поставках воды в Крым / УНИАН

Новоизбранный премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее нарвался на критику из-за своего заявления о поставках воды в аннексированный Крым, заявил, что Украина таки будет поставлять воду на полуостров. Однако, исключительно для нужд населения и в случае необходимости или гуманитарной угрозы.

При этом, по его словам, о возобновлении промышленной подачи воды в Крым речь не идет.

"Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак и на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья: хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами", - заявил премьер-министр Украины в Верховной Раде 6 марта во время часа вопросов к правительству.

При этом он призвал не политизировать этот вопрос.

Напомним, 5 марта в эфире программы Право на власть на канале 1+1 Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе.

"Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Точка!", - сказал он.

Это заявление премьера вызвало широкий резонанс. Позже в Facebook глава Кабмина уточнил, что правительство не может подавать воду в аннексированный Россией Крым до возвращения полуострова в состав Украины.

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно", - написал Шмыгаль в соцсети.