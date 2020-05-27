УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты Путина довели Крым: из-за выкачивания воды обмелело озеро

27 мая 2020, 22:39

Ранее полноводное озеро заросло водорослями и стало походить на болотце.

Обмелело озеро Бугаз - фото Крым.Реалии

Засуха в Крыму привела к тому, что озеро Бугаз неподалеку от Судака обмельчало настолько, что по нему пешком ходят утки.

Как говорится в блоге Заремы Сеитаблаевой (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности) на Крым. Реалии, еще несколько лет назад Бугаз был полноводным водоемом, богатым рыбой и с водой, пригодной для питья.

"Сейчас на дороге, ведущей к озеру, стоит табличка, что купание и лов рыбы запрещены, а штраф нарушителям оценили в 200 рублей. Когда я была на озере, то не увидела там ни одного рыбака, но, как опять же рассказали местные, рыбаков нет, потому что из водоема исчезла рыба. Зато теперь озеро заросло водорослями и стало походить на болотце, купаться в нем вряд ли возможно. Если несколько лет назад здесь отдыхали перелетные птицы, то сейчас они минуют водоем", – пишет Зарема.

По её словам, это все происходит из-за "бездумного выкачивания подземных вод в последние шесть лет". Собственно, поэтому родники, питающие озеро, пропали или обмелели.

"Природа Крыма очень уязвима, хрупка, ее становление шло тысячелетиями, а теперь рушится за несколько лет. Бездумное выкачивание подземных вод Крыма за последние шесть лет привело к резкому падению их уровня и, соответственно, к пересыханию очень многих крымских родников", – написала Зарема.

Читайте такжеКогда Украина откроет админграницу с захваченным Крымом: названа дата

Ранее весной у озера бушевала растительность, а водой из озера орошали виноградники. По его словам, раньше по озеру можно было проплыть на лодке, а сейчас оно так обмелело, что по нему пешком ходят утки. Кроме того, неутешительные прогнозы экологов и на будущее. Они считают, что озеро вряд ли когда-нибудь станет прежним, так как кроме дождевых вод у него больше нет подпитки.

Как ранее писал Главред, авторитетное французское издание Le Monde опубликовала новую карту распространения пандемии китайского коронавируса Covid-19 в мире. Однако на ней аннексированный россиянами полуостров Крым был обозначен как часть России.

новости Крыма озеро Бугас
Сейчас вы просматриваете новость «Оккупанты Путина довели Крым: из-за выкачивания воды обмелело озеро». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:25
SpaceX отменила миссию по отправке астронавтов в космос
22:57
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 27 мая
22:39
Оккупанты Путина довели Крым: из-за выкачивания воды обмелело озеро
22:08
Во Франции на заводе произошла кровавая стрельба: есть жертвы
21:53
"Что-то ужасное": Москаль рассказал, что с ним произошло в прямом эфире Видео
21:37
В Раде пояснили, зачем нужен закон о двойном гражданстве
21:24
Малюська похвастался резким увеличением зарплаты
20:58
ЕС выделит кругленькую сумму для "спасения экономик" - сколько и кто получит
20:55
После скандала с выставкой картин Порошенко получил новый вызов на допрос Видео
20:30
Вакцина на подходе: в США сделали неожиданное заявление о борьбе с COVID-19 Видео
20:26
Вирусолог перечислила препараты, которыми опасно лечить коронавирус
20:03
Почему 75% миллениалов одиноки: ученые докопались до истины Видео
19:53
Автономии больше нет: Помпео поставил "диагноз" Гонконгу
19:52
Цены пробили психологическую отметку: в Украине новое подорожание на АЗС
19:50
Почему умер Дмитрий Дяченко: назвали причины смерти американо-украинского актера
19:36
В МИД Грузии сделали важное заявление об Украине
19:28
Смягчение карантина в Киеве: главный санитарный врач опроверг Кличко Видео
19:14
Япония заманивает туристов: выплатят до 185 долларов за каждый день пребывания Видео
19:14
Стало известно, что случилось с Геннадием Москалем
19:10
Рэпер Серега впервые прокомментировал истерику бывшей жены
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять