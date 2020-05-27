Оккупанты Путина довели Крым: из-за выкачивания воды обмелело озеро

Обмелело озеро Бугаз - фото Крым.Реалии

Засуха в Крыму привела к тому, что озеро Бугаз неподалеку от Судака обмельчало настолько, что по нему пешком ходят утки.

Как говорится в блоге Заремы Сеитаблаевой (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности) на Крым. Реалии, еще несколько лет назад Бугаз был полноводным водоемом, богатым рыбой и с водой, пригодной для питья.

"Сейчас на дороге, ведущей к озеру, стоит табличка, что купание и лов рыбы запрещены, а штраф нарушителям оценили в 200 рублей. Когда я была на озере, то не увидела там ни одного рыбака, но, как опять же рассказали местные, рыбаков нет, потому что из водоема исчезла рыба. Зато теперь озеро заросло водорослями и стало походить на болотце, купаться в нем вряд ли возможно. Если несколько лет назад здесь отдыхали перелетные птицы, то сейчас они минуют водоем", – пишет Зарема.

По её словам, это все происходит из-за "бездумного выкачивания подземных вод в последние шесть лет". Собственно, поэтому родники, питающие озеро, пропали или обмелели.

"Природа Крыма очень уязвима, хрупка, ее становление шло тысячелетиями, а теперь рушится за несколько лет. Бездумное выкачивание подземных вод Крыма за последние шесть лет привело к резкому падению их уровня и, соответственно, к пересыханию очень многих крымских родников", – написала Зарема.

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Ранее весной у озера бушевала растительность, а водой из озера орошали виноградники. По его словам, раньше по озеру можно было проплыть на лодке, а сейчас оно так обмелело, что по нему пешком ходят утки. Кроме того, неутешительные прогнозы экологов и на будущее. Они считают, что озеро вряд ли когда-нибудь станет прежним, так как кроме дождевых вод у него больше нет подпитки.

Как ранее писал Главред, авторитетное французское издание Le Monde опубликовала новую карту распространения пандемии китайского коронавируса Covid-19 в мире. Однако на ней аннексированный россиянами полуостров Крым был обозначен как часть России.