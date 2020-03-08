Известное американское издание вляпалось в скандал из-за карты с "российским" Крымом

Разгорелся новый скандал из-за карты Крыма / Reuters

Известное американское издание Vox обозначило аннексированный Россией Крым как территорию РФ.

Соответствующее изображение было размещено на карте в видеоролике по распространению коронавируса в мире.

На скандал уже отреагировали в посольстве Украины в США и призвали издание Vox исправить ошибку на карте.

"Журналистика требует аккуратности. Карта Vox нуждается в исправлении, потому что Крым - это Украина. Крым временно под российской оккупацией, но он всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту" - добавили украинские дипломаты в Twitter.

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Напомним, ранее американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России. В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал компанию Apple не лезть в глобальную политику.