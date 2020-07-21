УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Аваков лично вступил в переговоры с луцким террористом

Глава МВД срочно прибыл в Луцк.

21 июля 2020, 14:38
Аваков
Аваков прибыл в Луцк / УНИАН

Во вторник, 21 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Луцк. Там вооруженный мужчина, который представился Максимом Плохим, захватил заложников. Сразу после прибытия в город Аваков лично вступил в переговоры с террористом.

Об этом сообщают волынские журналисты, но официального подтверждения этой информации пока нет.

По информации, вместе с Арсеном Аваковым на месте - Кирилл Тимошенко, замглавы ОП.

Отметим, замминистра внутренних дел Антон Геращенко подробно рассказал о луцком террористе на своей странице в Facebook.

"Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений", - уточнил заместитель Авакова.

Читайте также"Слышны выстрелы, автобус поврежден": Зеленский прокомментировал вооруженный захват заложников в ЛуцкеНапомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами - у него есть оружие и взрывчатка. Об этом сообщили в полиции. Чуть позже отдел коммуникации полиции Волынской области на странице в Фейсбуке уточнил, что количество заложников – около 20 человек.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

захват заложников Арсен Аваков Новости Луцка Максим Кривош Максим Плохой теракт в Луцке
Сейчас вы просматриваете новость «Аваков лично вступил в переговоры с луцким террористом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

15:01
Ударит антициклон: синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам
15:00
Захват заложников в Луцке - онлайн Видео
14:48
Открылся кастинг на 5 сезон проекта Від пацанки до панянки
14:38
Под Радой на нардепа напали с зеленкой Видео
14:38
Аваков лично вступил в переговоры с луцким террористом Видео
14:17
Новый рейтинг партий: социологи выяснили, за кого готовы голосовать украинцы
14:15
Солист Ляписа и Brutto Сергей Михалок стал отцом четвертый раз
14:13
Бронхит: симптомы, причины и факторы риска
14:01
У метро "Минская" в Киеве прогремел взрыв Видео
13:49
Геращенко рассказал о судимостях террориста из Луцка Видео
13:47
Украинская топ-модель топлес показала грудь и взорвала сеть
13:32
Луцкий террорист написал книгу о своей жизни в тюрьме Видео
13:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 июля: лживые обещания и влияние темных сил
13:29
"У меня тут дети и беременные! Не только автобус взорву": появилась переписка с террористом из Луцка Видео
13:05
Киев и популярный курорт вырвались из лап карантина Видео
12:54
В Слуге народа рассказали, будут ли двигать "Юзика" в мэры Кривого Рога Видео
12:54
В СБУ уточнили количество заложников в Луцке и обратились к жителям города Видео
12:33
Как проверить счет на Киевстаре – проверка пакета, своего и чужого номера
12:30
Луцкий террорист заявил о еще одной заложенной в людном месте взрывчатке Видео
11:58
Медики назвали "вонючий" признак надвигающегося инфаркта
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять