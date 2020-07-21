Аваков лично вступил в переговоры с луцким террористом

Аваков прибыл в Луцк / УНИАН

Во вторник, 21 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Луцк. Там вооруженный мужчина, который представился Максимом Плохим, захватил заложников. Сразу после прибытия в город Аваков лично вступил в переговоры с террористом.

Об этом сообщают волынские журналисты, но официального подтверждения этой информации пока нет.

По информации, вместе с Арсеном Аваковым на месте - Кирилл Тимошенко, замглавы ОП.

Отметим, замминистра внутренних дел Антон Геращенко подробно рассказал о луцком террористе на своей странице в Facebook.

"Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений", - уточнил заместитель Авакова.

Читайте также"Слышны выстрелы, автобус поврежден": Зеленский прокомментировал вооруженный захват заложников в ЛуцкеНапомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами - у него есть оружие и взрывчатка. Об этом сообщили в полиции. Чуть позже отдел коммуникации полиции Волынской области на странице в Фейсбуке уточнил, что количество заложников – около 20 человек.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".