В Луганской области на шахте произошел смертельный инцидент

На Луганщине в результате обвала на шахте погиб горняк / УНИАН

В воскресенье, 28 июня, в городе Приволье Луганской области на шахте произошел обвал, есть жертва и пострадавший.

Обвал произошел на шахте Привольнянская, погиб один шахтер, а еще один получил многочисленные переломы, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его данным, пострадавшего горняка эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска.

"В 23:30 из-за обвала на шахте Привольнянская... погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели... эвакуировали на поверхность...", – отмечается в сообщении.

/ facebook.com/MykhailoVolynets

Напомним, в начале февраля в Тернополе во время работ над реконструкцией напорного коллектора – рытья траншеи глубиной пять метров, произошел обвал грунта, под землей оказались два человека, их нашли мертвыми.