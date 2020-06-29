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В Луганской области на шахте произошел смертельный инцидент

На Луганщине в воскресенье погиб горняк.

29 июня 2020, 13:01
На Луганщине в результате обвала на шахте погиб один человек – Новости Луганщины
На Луганщине в результате обвала на шахте погиб горняк / УНИАН

В воскресенье, 28 июня, в городе Приволье Луганской области на шахте произошел обвал, есть жертва и пострадавший.

Обвал произошел на шахте Привольнянская, погиб один шахтер, а еще один получил многочисленные переломы, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его данным, пострадавшего горняка эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска.

"В 23:30 из-за обвала на шахте Привольнянская... погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели... эвакуировали на поверхность...", – отмечается в сообщении.

/ facebook.com/MykhailoVolynets

Напомним, в начале февраля в Тернополе во время работ над реконструкцией напорного коллектора – рытья траншеи глубиной пять метров, произошел обвал грунта, под землей оказались два человека, их нашли мертвыми.

шахта обвал Михаил Волынец
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