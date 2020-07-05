Семь сел уйдут под воду: под Львовом дамба на грани прорыва

Жителям Львовской области нужно готовиться к очередному наводнению / Фото: УНИАН

В Самборском районе Львовской области местная дамба находиться на грани прорыва, о чем местных жителей проинформировали спасатели и рекомендовали готовиться к худшему сценарию с массовыми подтоплениями домовладений.

Соответствующее сообщение на своем Telegram-канале разместила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Штормовое предупреждение о подъеме уровня воды. Во второй половине суток 5 июля в р. Стрвяж возле с. Луки ожидается продолжение формирование максимального уровня воды очередной паводковой волны", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, существует угроза прорыва дамбы и начальное затопления отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе. Под особой угрозой находятся семь населенных пунктов: Бабино, Пиняни, Чернихов, Нижне, Остров, Луга, Хлопчицы. Жителям сел рекомендуют прислушаться к информации и принять соответствующие меры на опережение.

Отметим, эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко высказал мнение, что регулярные паводки – опасная тенденция, поскольку правительство ничего не предпринимает для запрета рубки лесов в Карпатах и ничего не будет предпринимать.

Как ранее сообщалось, в Министерстве здравоохранения опасаются, что в результате наводнений на западе Украины помимо COVID-19 может произойти вспышка кишечной инфекции. Ведомство уже готовится к возможной реализации такого сценария.

Напомним, в период с 22 по 24 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областях произошли наводнения с масштабными убытками и жертвами.