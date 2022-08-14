Новый удар на Херсонщине: прогремели взрывы в районе Антоновского моста

В районе Антоновского моста слышали взрывы / pixabay.com

В ночь на воскресенье, 14 августа, в Херсоне прогремели взрывы в районе сосредоточения вражеских сил у Антоновского моста.

Как говорится в сообщениях в местных Telegram-каналов, взрывы на Херсонщине прогремели ночью, около 01:00.

Кроме того, в Сети также появилось видео с места событий в районе Антоновки, где расположен стратегический мост.

При этом на кадрах можно заметить вспышки, вероятно от работы вражеских систем ПВО.

Уточняется, что во время первой атаки 4 ракеты ударили по левому берегу Днепра – в районе Антоновского моста.

Добавим, что информацию о взрывах в районе Антоновского моста подтвердил военный журналист Андрей Цаплиенко.

В своем Telegram-канале он также опубликовал видео взрывов на Херсонщине.

Ранее сообщалось о том, что на Южном направлении прогремели новые взрывы в районах мест дислокации российских оккупантов.

В местных Telegram-каналах распространяется информация о нанесении ударов по Новой Каховке, Чкалову, Чаплинке, Новотроицкому в Херсонской области.

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