Новый удар на Херсонщине: прогремели взрывы в районе Антоновского моста

Во время атаки 4 ракеты ударили по левому берегу Днепра – в районе Антоновского моста.
В ночь на воскресенье, 14 августа, в Херсоне прогремели взрывы в районе сосредоточения вражеских сил у Антоновского моста.
Как говорится в сообщениях в местных Telegram-каналов, взрывы на Херсонщине прогремели ночью, около 01:00.
Кроме того, в Сети также появилось видео с места событий в районе Антоновки, где расположен стратегический мост.
При этом на кадрах можно заметить вспышки, вероятно от работы вражеских систем ПВО.
Уточняется, что во время первой атаки 4 ракеты ударили по левому берегу Днепра – в районе Антоновского моста.
Добавим, что информацию о взрывах в районе Антоновского моста подтвердил военный журналист Андрей Цаплиенко.
В своем Telegram-канале он также опубликовал видео взрывов на Херсонщине.
Ранее сообщалось о том, что на Южном направлении прогремели новые взрывы в районах мест дислокации российских оккупантов.
В местных Telegram-каналах распространяется информация о нанесении ударов по Новой Каховке, Чкалову, Чаплинке, Новотроицкому в Херсонской области.
Читайте еще:
- "Паника заставит бежать, лишь бы спастись": генерал назвал идеальный момент для удара по Крымскому мосту
- Военный эксперт рассказал, сколько ракет нужно ВСУ на уничтожение Крымского моста
- Взрыв и мощный столб дыма: нанесен новый удар по Каховскому мосту