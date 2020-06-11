Шмыгаль рассказал, когда украинцы покажут государству все свои доходы

Шмыгаль анонсировал массовое декларирование доходов в Украине / УНИАН

В течение 2020 года в Украине будет введена так называемая нулевая декларация. Правительство обяжет украинцев раскрыть все свои активы и доходы.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе своей пресс-конференции по случаю 100 дней работы Кабмина под его руководством.

По его словам, при помощи внедрения механизма нулевой декларации власть попытается стимулировать развитие украинской экономики.

"Мы работаем над тем, чтобы ввести это (нулевую декларацию) как элемент привлечения дополнительного капитала в экономику Украины. Поэтому мы планируем делать это в этом году", - сказал глава правительства.

Нулевое декларирование – это механизм, направленный на легализацию всех доходов физического лица, а также различных активов, которые находятся во владении гражданина. Подразумевается, что в одноразовой декларации не обязательно указывать происхождение активов и их оценочную стоимость.

Что необходимо будет указать в декларации

активы физического лица, в том числе и валюту

различные ценные бумаги

недвижимость или движимое имущество

различные материальные и нематериальные активы как в Украине, так и за рубежом

объекты незавершенного строительства, доли, паи в имуществе юридических лиц

Украинцы, исходя из собственной субъективной оценки, должны указать доходы или активы, с которых не был уплачен налог НДФЛ, и заплатить за эти операции налог по 9% ставке.

Позже декларацию проверяет налоговая.

Ранее сообщалось, что власти в рамках договоренностей с МВФ по новой 5$-миллиардной кредитной программе, поднимут налоги и сократят расходы на социальную сферу.