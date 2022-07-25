Угрозы наступления российских войск на Одессу в ближайшие два месяца нет - Ким

В ближайшие два месяца угрозы Одессе нет - Виталий Ким / Reuters, Главред

Угрозы наступления российских войск на Одессу в ближайшие два месяца нет. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Для того, чтобы напасть на Одессу, нужно сделать очень много шагов. И пока они [войска РФ] находятся в отступлении, говорить о возможном наступлении на Одессу незачем. Это очень долгий процесс накопления ресурсов, продвижения, занятия рубежей. Раньше я говорил, что в ближайшие три четыре-недели точно нет, но сейчас, наверное, месяца два до того, чтобы это стало реальной угрозой Одессе. Пока это не просматривается", - сказал Виталий Ким.

Ранее Главред сообщал, что российская армия имеет планы на Николаев, потому и ведет активные обстрелы города.

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