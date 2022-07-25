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"Надо показывать картинку": Ким объяснил, почему оккупанты обстреливают Николаев

25 июля 2022, 08:17

У армии РФ нет успехов на южном фронте, на Херсонском направлении, они отступают и теряют позиции.

Виталий Ким, Николаев
Виталий Ким считает, что обстрелы Николаева связаны с отсутствием успехов армии РФ на фронте/ facebook.com, Главред

Российская армия имеет планы на Николаев, потому и ведет активные обстрелы города. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"У них нет успехов на южном фронте, на Херсонском направлении, они отступают, теряют позиции, ВСУ их поджимает. Им надо показывать картинку, что здесь они тоже поражают какие-то цели и сопротивляются. Но поскольку с военными ничего поделать не могут, стреляют по гражданским целям и по городу", - отметил Ким.

Также Ким добавил, что российская армия устраивает террор для гражданского населения, потому что "террор - это излюбленный инструмент россиян в принуждении к переговорам".

По словам Кима, в Николаеве много ракет попали мимо зданий.

"Разрушений много, но сказать, что город уничтожили или существенно повредили, я не могу", - сказал глава Николаевской ОВА.

Как ранее сообщал Главред, Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения спецоперации по обнаружению коллаборантов.

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война в Украине новости Николаева Виталий Ким
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