Облил серной кислотой мать с детьми: в Николаеве отправили за решетку ревнивца, решившего убить жену

Мужчина облил серной кислотой жену с детьми / Нацполиция

В Николаеве апелляционный суд оставил в силе приговор в отношении мужчины, который облил жену и детей серной кислотой.

По данным правоохранителей, в 2020 году обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта из-за ревности решил убить жену. Для этого он вылил на нее 81% серную кислоту из бутылки. Часть вещества попала и на детей – годовалую девочку и 15-летнего мальчика, сообщает пресс-служба суда.

В результате им были причинены телесные повреждения в виде химических ожогов средней степени тяжести. Потерпевшая и дети были госпитализированы в лечебные учреждения г. Николаева.

Обвиняемый подал апелляционную жалобу, в которой отметил, что не согласен с решением суда первой инстанции в части квалификации его действий по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины, утверждая, что не хотел убивать.

Доводы и утверждения обвиняемого, о которых говорится в апелляционной жалобе, коллегия судей апелляционной инстанции считает безосновательными.

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По результатам рассмотрения жалобы Николаевский апелляционный суд постановил апелляционную жалобу обвиняемого оставить без удовлетворения, а оспариваемый приговор Вознесенского суда Николаевской области – без изменений.

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Ранее в полиции сообщили, что в Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который облил кислотой 12-летнего мальчика. Мать ребенка говорила, что у него ожоги на голове, шее и теле.