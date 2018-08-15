В Одессе мужчина облил подростка кислотой из-за шума

Одессит распылил в лицо ребенку кислоту / Фото: Facebook/Дмитрий Головин

В Одессе сотрудниками правоохранительных органов задержан мужчина, который облил кислотой 12-летнего мальчика.

"Подонок, который облил ребенка кислотой, задержан. Продолжаются следственные действия", - сообщил в Facebook начальник областной полиции Дмитрий Головин.

Как сообщают Факты со ссылкой на начальника пресс-службы областной полиции Любовь Гордиевскую инцидент произошел в курортной зоне города - на Французском бульваре. Группа подростков шумно себя вела под окнами квартиры 50-летнего одессита, которая находится на первом этаже.

Отмечается, что мужчина распылил в сторону детей неизвестное вещество. Позже мать 12-летнего мальчика обратилась в больницу и полицию с жалобами, что у ребенка ожоги на голове, шее и теле. Медики дают оценку повреждениям и оказывают пострадавшего ребенку необходимую помощь.

Напомним, было установлено место, где приобрели кислоту, которую использовали при нападении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.