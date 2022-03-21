Обстрел Сумыхимпрома: утечка аммиака была незначительной – ГосЧС

Аварию по выбросу аммиака удалось ликвидировать. Сначала наблюдалась незначительная утечка аммиака, но сейчас угрозы населению города Сумы нет.
Российские военный обстреляли территорию ПАО Сумыхимпром. В 07:49 понедельника, 21 марта, аварию по выбросу аммиака удалось ликвидировать. Сначала наблюдалась незначительная утечка аммиака, но сейчас угрозы населению города Сумы нет.
21 марта в 03:55 в г. Сумы произошел обстрел территории ПАО Сумыхимпром, в результате обстрела был поврежден 1 резервуар с аммиаком емкостью 50 тонн, сообщили в ГосЧС.
По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака.
В 7:15 утечку локализовали – и подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начали осаждать аммиачное облако.
На данный момент работники предприятия приступили к регламентным работам по восстановлению технологического процесса.
"Угрозы населению города Сумы нет! По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - добавил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Как сообщал Главред, вечером 20 марта вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района Киева.
В результате вражеских обстрелов и возникшего пожара разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили, сообщили в Офисе генпрокурора.
По предварительным данным, восемь человек погибли. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
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