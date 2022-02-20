Обвинения в невыполнении "Минска": у Зеленского резко ответили Кремлю

Любой переговорный процесс является дорогой с двухсторонним движением, говорит Михаил Подоляк.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявления представителей Кремля о том, что Украина якобы не хочет выполнять минские соглашения.
В комментарии РБК-Украина он подчеркнул, что любой переговорный процесс является дорогой с двухсторонним движением.
"Дорога к поиску приемлемого сторонами компромисса. Но если оценивать, какая из сторон больше старается пройти по этому пути, то украинская сторона за период с 2019 года сделала точно больше", - считает советник главы ОП.
При этом он напомнил, что РФ до сих пор не объяснила невыполнение соглашений со своей стороны. Речь идет, например, о блокировании работы КПВВ на Донбассе, не допуске представителей Красного Креста на временно оккупированные территории Украины и разрушение режима "тишины".
"О чём все это говорит? Минский формат очень зависит от некоторой нелогичности Минских документов. Перемешивание пунктов по безопасности, по гуманитарной сфере и по политике и стало тем, что сейчас приводит к заболачиванию переговорного процесса", - добавил Подоляк и уточнил, что Украина настаивает на проведении встречи лидеров в рамках нормандского формата.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление о том, что Владимир Путин считает главу украинского государства Владимира Зеленского человеком, который, дескать, не может, не хочет и не собирается идти на реализацию Минских соглашений по Донбассу.
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