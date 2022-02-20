УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин думает, что Зеленский против "Минска": в Кремле разразились заявлением

20 февраля 2022, 15:17
Прослушать новость
Остановить

В Кремле, дескать, не видят реальных шагов Киева по реализации Минских соглашений.

Зеленский Путин
Путин считает, что Зеленский не собирается идти на реализацию Минских соглашений - Песков / УНИАН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление о том, что Владимир Путин считает главу украинского государства Владимира Зеленского человеком, который, дескать, не может, не хочет и не собирается идти на реализацию Минских соглашений по Донбассу.

В эфире телеканала Россия 1 он сказал о том, что Путин на основании всех заявлений Зеленского сделал вывод, согласно которому президент Украины якобы не готов идти на реализацию Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

Читайте также"Наступление" на Донбасс и удар по "Минску": Кулеба разнес РФ и обратился к ЗападуДескать, Зеленский не может, не хочет и не собирается идти на запуск "Минска".

"Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить минский комплекс мер. Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он а) не может, б) не хочет и с) не собирается этого делать", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Минские соглашения по Донбассу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина готова идти на разрешение российско-украинского конфликта на Донбассе путем Минских соглашений. Однако Киев категорически не согласен с реализацией данного документа в российской интерпретации, которая включает якобы "обязательства" по ведению прямых переговоров с "ЛДНР".

Реклама

Президент Владимир Зеленский 17 февраля назвал Минские соглашения "бездарно составленным документом", который был подготовлен таким образом, чтобы украинское государство оказалось в проигрышной позиции.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что Киев настаивает на прямых переговорах Зеленского и Путина по вопросам Донбасса. Однако Москва с такой позицией не согласна и требует, чтобы украинские власти вели прямой диалог с российскими оккупационными администрациями "ДНР" и "ЛНР".

Главред рекомендует:

viber
новости России Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков Минские соглашения новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Путин думает, что Зеленский против "Минска": в Кремле разразились заявлением». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Кардиолог назвала новый продукт, очень опасный для сердцаКардиолог назвала новый продукт, очень опасный для сердца Жанна Бадоева показала аппетитную грудь в игривом купальникеЖанна Бадоева показала аппетитную грудь в игривом купальнике "Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видом"Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видом Россия составила списки тех, кого нужно арестовать и убить в Украине после вторжения – Foreign PolicyРоссия составила списки тех, кого нужно арестовать и убить в Украине после вторжения – Foreign Policy США подтвердили планы РФ атаковать Украину и раскрыли сценарий вторженияСША подтвердили планы РФ атаковать Украину и раскрыли сценарий вторжения
15:17

Путин думает, что Зеленский против "Минска": в Кремле разразились заявлением

15:14

Идея о том, что Украина угрожает России, противоречит любой логике - Блинкен поймал Кремль на лжиВидео

14:51

Облавы в "ЛДНР": мужчин хватают на улицах и увозят в "военкоматы"Видео

14:33

Макрон после разговора с Путиным срочно позвонил ЗеленскомуВидео

14:32

"Наступление" на Донбасс и удар по "Минску": Кулеба разнес РФ и обратился к Западу

Реклама
13:57

Путин не остановится на Украине, страны Балтии в опасности – глава британского МИДВидео

13:46

"Очень сильно запахло порохом": Россия и Беларусь продолжат стрелять из-за ситуации на Донбассе

13:46

Сценарий Грузии на Донбассе или атака на Одессу и Мариуполь: The Guardian узнали о "плане Путина"

13:00

Гороскоп на завтра, 21 февраля 2022: Тельцам – выигрыш, Девам – вещие сны, Водолеям – кардинальные переменыВидео

12:52

ГТС Украины вместо труб Газпрома: Польша призвала ЕС к удару по СП-1 и СП-2

12:25

Путин хочет капитуляции Украины, а главными целями будут Верховная Рада и ОП - The GuardianВидео

12:15

Эвакуированные граждане ОРДЛО начали получать по 10 тысяч рублей от Путина: как реагируют россиянеВидео

12:00

Более 40 тысяч беженцев отправили с оккупированного Донбасса в Ростовскую область

11:44

Без еды и крыши над головой: эвакуированные жители "ЛДНР" рассказали, как их приняли в РоссииВидео

11:10

"Будет оцеплен Киев": Джонсон заявил, что Россия планирует крупнейшую с 1945 года войну в ЕвропеВидео

10:47

Как супермаркеты "кормят" украинцев ядовитой просрочкойВидео

10:10

Один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне - ЗеленскийВидео

09:46

Не на что содержать: на Волыни мать 8-х детей отказалась от девятого

09:16

"Мы не должны бросать страну, которая отказалась от ядерного оружия": Брэнсон поддержал Украину

08:43

Без предупреждения и согласия: с карт ПриватБанка начали исчезать деньги

Реклама
08:38

Россия готовится создать повод для полномасштабного нападения на Украину - СтолтенбергВидео

08:20

Приметы на 21 февраля: что нельзя делать в самый опасный день месяца и как не попасть в бедуВидео

08:20

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2022: Ракам – удачное совпадение, Львам – деньги, Девам – интригиВидео

08:12

В ОДКБ захотели ввести войска на Донбасс под видом "миротворцев"Видео

07:45

Вряд ли Кремль объявит войну заранее и отправит факсмнение

07:32

Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями, Путин заблуждается - БлинкенВидео

07:10

Диетолог разоблачил очень популярный миф о кофе

06:29

Свет по 8-10 гривен и перебои: чего ждать Украине от присоединения к энергосистеме ЕСмнение

06:01

7 несравненных вещей, о покупке которых вы никогда не пожалеете

05:28

Украину разогреет до +24°: появился неожиданный прогноз на веснуВидео

05:02

Невероятное везение, прибыль и большая любовь: гороскоп на март 2022 года для ДевВидео

04:45

Эта подкормка творит чудеса: удобрение из золы заставит орхидею цвестиВидео

04:22

Российский народ не сможет пойти войной против украинцев - ЗеленскийВидео

03:50

3 предмета, которые старят интерьер: от чего нужно срочно избавитьсяВидео

03:17

Есть ли связь между питанием и иммунитетом - ответ диетолога

02:42

Белый яд: эксперты рассказали, как употреблять значительно меньше соли

02:17

Хотите похудеть – больше спите: ученые объяснили, как сон влияет на вес

01:36

Доллар "идет на взлет": эксперт раскрыл сценарий резкого подорожанияВидео

01:15

Кардиолог назвала новый продукт, очень опасный для сердца

00:51

Приметы на 20 февраля: что нельзя делать в день Луки и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:02

МАУ увеличит количество рейсов из-за массовых остановок полетов

19 февраля, суббота
23:27

Почему после коронавируса выпадают волосы: ответ Минздрава

23:06

Зеленский обсудил с Макроном обострение на Донбассе

22:38

Увезу тебя я в тундру: "эвакуированных" из ОРДЛО переселяют в Мурманскую область

22:06

США подтвердили планы РФ атаковать Украину и раскрыли сценарий вторженияВидео

21:36

РФ готовит теракты на Донбассе для ввода войск под видом "миротворцев" - ЗалужныйВидео

21:26

Юрий Романенко. Зеленский вмазал в Мюнхене Будапештским меморандумомВидеоблоги

21:23

У Зеленского резко отреагировали на обвинения России в "обстрелах"

21:19

От призыва Зеленского по "Будапешту" чуда ожидать не стоит, но ход хорошиймнение

21:05

Речь Зеленского в Мюнхене: Украина громогласно прижимает США к стенкемнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять