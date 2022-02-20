Путин думает, что Зеленский против "Минска": в Кремле разразились заявлением

Путин считает, что Зеленский не собирается идти на реализацию Минских соглашений - Песков / УНИАН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление о том, что Владимир Путин считает главу украинского государства Владимира Зеленского человеком, который, дескать, не может, не хочет и не собирается идти на реализацию Минских соглашений по Донбассу.

В эфире телеканала Россия 1 он сказал о том, что Путин на основании всех заявлений Зеленского сделал вывод, согласно которому президент Украины якобы не готов идти на реализацию Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

Читайте также"Наступление" на Донбасс и удар по "Минску": Кулеба разнес РФ и обратился к ЗападуДескать, Зеленский не может, не хочет и не собирается идти на запуск "Минска".

"Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить минский комплекс мер. Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он а) не может, б) не хочет и с) не собирается этого делать", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Минские соглашения по Донбассу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина готова идти на разрешение российско-украинского конфликта на Донбассе путем Минских соглашений. Однако Киев категорически не согласен с реализацией данного документа в российской интерпретации, которая включает якобы "обязательства" по ведению прямых переговоров с "ЛДНР".

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Президент Владимир Зеленский 17 февраля назвал Минские соглашения "бездарно составленным документом", который был подготовлен таким образом, чтобы украинское государство оказалось в проигрышной позиции.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что Киев настаивает на прямых переговорах Зеленского и Путина по вопросам Донбасса. Однако Москва с такой позицией не согласна и требует, чтобы украинские власти вели прямой диалог с российскими оккупационными администрациями "ДНР" и "ЛНР".

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