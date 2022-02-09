"Минск" по сценарию РФ и прямой диалог с "ЛДНР": Украина поставила Москве резкое условие по Донбассу

Украина продолжит придерживаться принципиальной позиции по вопросу реализации Минских соглашений, сказал Дмитрий Кулеба.
Официальный Киев готов к выполнению Минских соглашений, однако реализации договоренностей не будет, если Россия продолжит придерживаться их запуска в интересах Москвы. Прямой диалог с оккупационными администрациями "ЛНР" исключен, и это является принципиальной позицией Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В ходе своего брифинга в среду, 9 февраля, он сказал о том, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения на условиях России. Однако это не означает, что Киев в принципе не пойдет на их реализацию.
Читайте такжеУдар Украины по России и инициативе "ЛДНР": Гармаш заявил об отказе Киева от "документов" ОРДЛО"Мы не будем выполнять минские соглашения на российских условиях, но это не значит, что мы не будем выполнять их в принципе", - отметил Кулеба.
Также он добавил, что Киев выступает против запуска "Минска" в российской интерпретации, которая включает требование переговоров с так называемыми "ЛДНР". Прямого диалога с оккупационными администрациями России не будет.
"Это наша принципиальная позиция, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Позиция Украины по "переговорам" с "ЛДНР" относительно Донбасса
Исполняющий обязанности первого замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Андрей Костин ранее заявил, что у Киева в рамках "Минска" нет обязанностей по прямым переговорам с "ДНР" и "ЛНР". Любые попытки Москвы организовать подобный диалог категорически неприемлемы.
Руководитель Офиса президента, представитель Украины в переговорах в рамках нормандского формата Андрей Ермак утверждал, что Киев не собирается идти на прямой диалог с "ЛДНР". Такой сценарий не отвечает интересам украинского государства.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что одна из красных линий для Киева – это прямые переговоры с представителями "ЛДНР". Украинская сторона не планирует вести такую дискуссию.
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