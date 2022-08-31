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Объявлена воздушная тревога: в Харькове звучат мощные взрывы

31 августа 2022, 22:56

В городе и области объявлена воздушная тревога. Ракеты летят, предварительно, из Белгородской области РФ.

Харьков
В Харькове звучат мощные взрывы / Фото УНИАН

Сегодня, 31 августа, вечером в Харькове прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога, говорится в сообщении издания Суспільне Харків.

Более детальной информации о взрывах официальные источники пока не раскрывали. Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях.

Стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места происшествия строго запрещено.

Видео дня

В городе и области объявлена воздушная тревога. Ракеты летят, предварительно, из Белгородской области РФ.

Обстрелы оккупантами Украины в ночь на 31 августа

Напомним, Россия в ночь на среду, 31 августа, обстреляла ряд населенных пунктов Украины. Вследствие ночного обстрела Харькова пострадали два человека. Осколки ракеты попали в жилой дом и офисное здание и вызвали пожары.

В Харькове "прилет" был в центре города в Киевском районе. Сообщалось, что запуск ракеты состоялся из российского Белгорода.

Кроме Харькова, оккупанты обстреляли ночью Никополь на Днепропетровщине, а также Краматорск и Славянск в Донецкой области. В Никополе ранена 57-летняя женщина, она в больнице в состоянии средней тяжести. В Краматорске также есть раненые, в Славянске обошлось без жертв.

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