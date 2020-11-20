Одесса передумала бойкотировать карантин выходного дня

В Одессе отказались бойкотировать карантин выходного дня / Фото Reuters

Власти города Одесса передумали бойкотировать карантин выходного дня, который ввели по всей Украине.

В пятницу, 20 ноября, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести предложенные правительством ограничения, сообщает Одесский городской совет.

По словам представителя горсовета, Одесса будет в "оранжевой зоне", а на выходных в городе будет действовать карантин выходного дня.

"Также напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте", - подчеркнули в горсовете.

Кроме того, городской исполком поручил полиции, Национальной гвардии и Госпродпотребслужбе проконтролировать соблюдение введенных ограничений заведениями и гражданами.

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Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Отметим, во время карантина выходного дня запрещается работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос или в режиме доставки, работа ТРЦ и магазинов промышленных товаров. Останутся работать, в частности, продуктовые магазины, аптеки, АЗС и СТО.

Карантин в Украине