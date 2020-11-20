Одесса передумала бойкотировать карантин выходного дня

Следить за соблюдением карантина будет полиция и бойцы Нацгвардии.
Власти города Одесса передумали бойкотировать карантин выходного дня, который ввели по всей Украине.
В пятницу, 20 ноября, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести предложенные правительством ограничения, сообщает Одесский городской совет.
По словам представителя горсовета, Одесса будет в "оранжевой зоне", а на выходных в городе будет действовать карантин выходного дня.
"Также напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте", - подчеркнули в горсовете.
Кроме того, городской исполком поручил полиции, Национальной гвардии и Госпродпотребслужбе проконтролировать соблюдение введенных ограничений заведениями и гражданами.
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Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Отметим, во время карантина выходного дня запрещается работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос или в режиме доставки, работа ТРЦ и магазинов промышленных товаров. Останутся работать, в частности, продуктовые магазины, аптеки, АЗС и СТО.
Карантин в Украине
- Кабинет министров 11 ноября принял решение ввести с 14 ноября карантин выходного дня. Инициатива предполагает запрет на работу кафе, ресторанам, торгово-развлекательным центрам и другим заведениям по субботам и воскресеньям. Действовать запрет будет как минимум 2 недели.
- Эксперты считают, что данные меры не помогут стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Поэтому страну уже через несколько недель может ожидать тотальный локдаун.
- У Зеленского заявили, что власти пока не готовы раскрыть планы об усилении карантина на Новый год и призвали дождаться результатов карантина выходного дня.
- В Сети уже опубликовали проект, на базе которого могут ввести новые карантинные ограничения на новогодние праздники.