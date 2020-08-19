Одессит может сесть в тюрьму на 5 лет за символику СССР в соцсети

Одесситу грозит 5 лет тюрьмы за публикацию символики СССР / norg-norg.livejournal.com

В Одессе суд по ходатайству СБУ поместил под домашний арест местного жителя, который разместил на своей странице в Facebook герб СССР, а также изображения серпа, молота, пятиконечной звезды и портрет одного из коммунистических лидеров.

Как сообщает издание Таймер, в СБУ действия одессита сочли вне рамок закона о Распространении коммунистической символики.

Правоохранители полагают, что публикацию могло посмотреть неограниченное количество пользователей соцсети. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. У него дома был проведен обыск и изъят компьютер, с которого осуществлялась публикация символики СССР.

Читайте также"Место проклято, бл*дь": в Слуге народа оценили идею о декоммунизации Донбасса и КрымаПо данным журналистов, СБУ и прокуратура настаивали на помещении автора публикаций под домашний арест. Защита утверждала, что в данной ситуации можно применить более лояльную меру пресечения. Впрочем, судья встал на сторону обвинения, запретив подозреваемому отлучаться из дома на время досудебного следствия.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что при распаде Советского Союза национальные республики при разделе территорий получили от Кремля очень щедрые "подарки".

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