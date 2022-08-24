Украина потроллила Россию и призвала ее к капитуляции

Украина выстоит и одержит победу над Россией - Резников / Коллаж Минобороны, УНИАН, Facebook Резникова

В Минобороны призвали страну-агрессора РФ забрать свои войска и подписать капитуляцию. Иначе вражеские подразделения будут уничтожены. Москва не должна упустить свой шанс – время уже пошло. Глава ведомства Алексей Резников сказал, что Киев победит в войне с оккупантами, а российское государство ожидает распад. Причем ждать развала вражеской страны осталось недолго.

Военное ведомство в своем Twitter-аккаунте в среду, 24 августа, опубликовало призыв к России подписать капитуляцию. В противном случае ее войска на территории Украины будут уничтожены. Москва не должна упустить свою возможность.

"Россия, сегодня – как и полгода назад – у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, пока мы не уничтожим тебя на нашей земле. Не упусти свой шанс, часы тикают... тик-так, тик-так", - указано в сообщении.

"Мы с вами одолеем орков"

Министр обороны Алексей Резников, в свою очередь, в эфире всеукраинского телемарафона UA Разом сказал, что Украина одержит победу в войне с Россией. После этого будет запущен процесс развала РФ.

"Я желаю нам всем верить в победу Украины, желаю вам и себе верить в то, что добро точно победит зло, поскольку мы с вами находимся на светлой стороне силы. А она точно имеет преимущество над тьмой. Мы с вами одолеем орков и страна Мордора (Россия – ред.) развалится на отдельные государственные образования", - считает глава Минобороны.

По мнению министра, ждать распада России осталось совсем недолго. Украина же выстоит и останется единой и независимой.

"Мы же останемся соборными, независимыми и едиными", - подчеркнул Алексей Резников.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее говорил, что Украина не намерена идти на уступки России по территориям. По словам Данилова, Киев не хочет переносить войну на будущее. Украинское государство собирается восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

В Главном управлении разведки Минобороны сказали, что в скором времени на войне России против Украины могут произойти "очень острые события". Противник пока не готов вывести свои войска с украинской территории, но ВСУ собираются освобождать все свои земли.

Президент Владимир Зеленский не исключил в дальнейшем проведения переговоров Украины с Россией. Однако они состоятся только в том случае, если Москва пойдет на условия Киева. Речь идет о выводе российских военных подразделений с оккупированных территорий.

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