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Офис генпрокурора раскроет правду об Иловайской трагедии

5 августа 2021, 18:22

Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов.

Иловайск
Иловайская трагедия / Соцсети

Офис генпрокурора рассекретит материалы уголовного дела об Иловайской трагедии, расследование которого ведется уже почти 7 лет.

Такое решение озвучила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 5 августа, подчеркнув, что общество должно знать правду.

Во время встречи с родными военных, погибших, пленных или пропавших без вести под Иловайском, Венедиктова рассказала о решении рассекретить материалы дела об организации и самих боевых действиях в районе города.

"Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и другие органы для принятия соответствующих решений", - сказала она.

Венедиктова добавила, что на официальном сайте Офиса генпрокурора будет размещен специальный раздел об Иловайской трагедии, в котором будут содержаться информация о ходе и результатах следствия и рассекреченные материалы дела.

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"Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и других органов для принятия соответствующих решений. Сейчас мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса Генерального прокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный "Иловайским событиям", где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов. Общество должно знать правду", — отметила Венедиктова.

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Иловайская трагедия - что нужно знать

29 августа 2021 года Украина в третий раз будет отмечать День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

Дата 29 августа связана с памятью об Иловайской трагедии 2014 года, когда после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском на Донбассе. В боях за Иловайск погибли 366 украинских военных, а еще 429 украинских защитника получили ранения различной степени тяжести, 300 бойцов попали в плен, 24 военных пропали без вести.

Как известно, в середине августа 2014 года украинские военные взяли под контроль большую часть Иловайска, но 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, в результате чего украинские защитники оказались в окружении.

Боевики и российские военные изначально согласились выпустить украинцев — 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности и когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли. Потери под Иловайском стали самыми масштабными для украинских сил за время боевых действий на Донбассе.

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