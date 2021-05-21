Огненное ДТП на Харьковщине: авто разорвало пополам, есть пострадавшие

Автомобиль ГАЗ разлетелся на две части, моторный отсек загорелся.
В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с лобовым столкновением легковой автомобиль разорвало пополам.
Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, авария произошла в пятницу утром, 21 мая, около 7 утра в селе Лесное Малоданиловского поселкового совета Харьковского района.
В результате столкновения двух авто ГАЗ 31029 и Subaru Forester, первая машина разлетелась на две части, а его моторный отсек загорелся.
Прибывшие на место ДТП спасатели потушили возгорание.
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Автор: Алексей Тычина