Огрызко пояснил, повлияет ли скандал с конгрессвумен Спартц на поставки оружия ВСУ

Как говорит Владимир Огрызко, вся верхушка американской власти, включая президента Джо Байдена, имеет очень четкую концепцию поставок оружия Украине.
Скандал, который запустила в США конгрессвумен Виктория Спартц своими обвинениями в адрес руководителя ОП Украины Андрея Ермака, ничуть не повлияет на поставки американского оружия в распоряжение ВСУ.
Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"Это внутриполитическая история США. Президент Байден, Конгресс, Госдепартамент, Министерство обороны США имеют четкую позицию, которая в очередной раз подтверждена на заседании Рамштайн-4. Поэтому, как по мне, эта история вряд ли повлияет на поставки оружия. Единственное – готовя ответ этой даме, Белый дом проконсультируется с нашим высшим руководством, и эти консультации будут иметь определенный результат. О некоторых вещах мы уже информированы, в частности, о том, что наконец-то нужно начинать бороться с "пятой колонной" на всех уровнях", - говорит он.
Читайте такжеКак склоки демократов и республиканцев могут подсунуть новую свинью Украине
Напомним, 18 июля конгрессвумен Виктория Спартц призвала президента США Байдена проверить возможные связи Ермака с Россией. Она сослалась на разведданные, призвав срочно подтвердить или опровергнуть эти "серьезные обвинения".
Спартц также подняла вопрос о якобы существующих рисках того, что западное оружие, которое передают Украине, может попасть в руки торговцев оружием и оказаться в других странах.
Руководитель Офиса президента все обвинения в свой адрес категорически отверг.
- Бойцы ВСУ за границей обучаются стрелять из мощного оружия HIMARS - журналист Пентагона
- США наверняка отдаст ВСУ все необходимое им оружие - глава Пентагона
- Пентагон выложил в Сеть полный список оружия, которое было передано ВСУ