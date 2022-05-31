Оккупант намародерил iPhone в Украине и случайно слил в Сеть рапорт об отказе воевать и фото подруги

Антон Кузнецов украл телефон у украинки в Черниговской области / Фото t.me/a_shtirlitz

Российский оккупант Антон Кузнецов во время боевых действий в селе Ивановка Черниговской области украл у украинки мобильный телефон. Но поскольку пользоваться iPhone он, видимо, не умеет, то умудрился опозориться.

Российский сержант не вышел из ICloud и не только "сдал" владелице украденного iPhone свое местонахождение, но и "показал" фото с друзьями и подругу. Об этом в своем Telegram-канале рассказал офицер Вооруженных сил Украины Антолий Штефан (Штирлиц).

Также оккупант слил в Сеть собственный рапорт об отказе от дальнейшего участия в войне против Украины.

"Знакомьтесь – орк сержант Кузнецов Антон в/ч 21005 (74 омсбр) г. Юрга Кемеровской области", – написал Штефан.

Фото t.me/a_shtirlitz

"Вернувшись в Московию, забыл выйти из ICloud и кроме фото с братушанями, своей курицей, командировочным удостоверением на полигон для восстановления боеспособности загрузил еще один интересный документ. Рапорт об отказе участвовать в так называемой спецоперации. Богатырь сдулся уже, глядя на количество зашкваренных братушань. Передать привет орку можно +7952166 36 63", - добавил офицер ВСУ.

Судя по геолокации, находится Кузнецов в городе Юрга Кемеровской области РФ.

Как сообщал Главред, в Беларуси опубликовали личные данные солдат ВС РФ, которые отправляли из белорусского Мозыря вещи, награбленные в ходе временной оккупации Украины.

Известно, что только за один день, 2 апреля, солдаты ВС РФ сдали на отправку в отделение российской службы экспресс-доставки СДЭК больше двух тонн вещей.

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