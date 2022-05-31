Оккупант намародерил iPhone в Украине и случайно слил в Сеть рапорт об отказе воевать и фото подруги

Российский сержант Антон Кузнецов не вышел из ICloud на украденном телефоне. Теперь известно, где он живет, каковы его дальнейшие планы и кто его друзья.
Российский оккупант Антон Кузнецов во время боевых действий в селе Ивановка Черниговской области украл у украинки мобильный телефон. Но поскольку пользоваться iPhone он, видимо, не умеет, то умудрился опозориться.
Российский сержант не вышел из ICloud и не только "сдал" владелице украденного iPhone свое местонахождение, но и "показал" фото с друзьями и подругу. Об этом в своем Telegram-канале рассказал офицер Вооруженных сил Украины Антолий Штефан (Штирлиц).
Также оккупант слил в Сеть собственный рапорт об отказе от дальнейшего участия в войне против Украины.
"Знакомьтесь – орк сержант Кузнецов Антон в/ч 21005 (74 омсбр) г. Юрга Кемеровской области", – написал Штефан.
"Вернувшись в Московию, забыл выйти из ICloud и кроме фото с братушанями, своей курицей, командировочным удостоверением на полигон для восстановления боеспособности загрузил еще один интересный документ. Рапорт об отказе участвовать в так называемой спецоперации. Богатырь сдулся уже, глядя на количество зашкваренных братушань. Передать привет орку можно +7952166 36 63", - добавил офицер ВСУ.
Судя по геолокации, находится Кузнецов в городе Юрга Кемеровской области РФ.
Как сообщал Главред, в Беларуси опубликовали личные данные солдат ВС РФ, которые отправляли из белорусского Мозыря вещи, награбленные в ходе временной оккупации Украины.
Известно, что только за один день, 2 апреля, солдаты ВС РФ сдали на отправку в отделение российской службы экспресс-доставки СДЭК больше двух тонн вещей.
Другие новости:
- "Тебе смерть звонит": грабившие Украину оккупанты-мародеры РФ получают неожиданные звонки
- Оккупанты отправили в РФ почти 60 тонн награбленного в Украине: были даже колбасы и консервы
- В России ограбили новый дом для оккупантов: украли даже двери с обоями