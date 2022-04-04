Отправили тонны награбленного в Украине: в Беларуси слили данные мародеров РФ

Только за один день солдаты ВС РФ сдали на отправку больше 2-х тонн вещей.
В Беларуси опубликовали личные данные солдат ВС РФ, которые отправляли вещи, награбленные в ходе временной оккупации Украины.
Основная масса из солдат ВС РФ, которые отправляли вещи из Мозыря, проживает в городе Рубцовске (Алтайский край, РФ), рассказал белорусский правозащитник Антон Мотолько.
Известно, что только за один день, 2 апреля, солдаты ВС РФ сдали на отправку в отделение российской службы экспресс-доставки СДЭК в городе Мозыре (Беларусь) по адресу ул. Куйбышева, 32, больше 2-х тонн вещей, среди которых значительная часть — краденные.
Краденные вещи военные РФ отправляли в города:
- Горняк (Алтайский край),
- Читу (Забайкальский край),
- Железногорск (Красноярский край),
- Омск,
- Ульяновск,
- Новосибирск,
- Москву,
- Ангарск (Иркутская область),
- Уссурийск (Приморский край)
- Биробиджан (Еврейская автономная область).
Проект опубликовал ФИО, номера телефонов и содержимое посылок тех из солдат, которые отправили в РФ от 50 до 450 кг. Приводим эти данные без изменений.
"Предположительно на видео солдаты из 56-й гвардейского десантно-штурмового полка, который был расположен в оккупированном Крыму", - уточнил правозащитник.
Имена мародеров РФ:
- Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
- Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
- Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
- Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
- Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
- Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
- Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
- Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
- Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
- Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
- Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
- Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515
- Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
- Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
- Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731
- Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934.
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного.
Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника.
По его словам, металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.
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