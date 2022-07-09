Оккупантов "покрошили" с дрона: пограничники ударили по вражеским позициям

Украинские пограничники нанесли удар по позициям оккупантов с помощью БПЛА.
В результате сброса на позиции российских оккупантов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов, уничтожено не менее 5 военных РФ.
Как рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, украинские пограничники нанесли удар по позициям оккупантов из дрона.
"Дрон пограничников нашел в Харьковской области позиции оккупантов и доставил зайдам взрывные подарки", - говорится в сообщении.
В результате применения взрывных устройств, сбрасываемых на вражеские позиции с БПЛА, "на Россию отправят не менее 5 пакетов".
"А силы обороны Украины не оставят без присмотра разведанные вражеские позиции. Продолжение следует...", - добавляют в ГПСУ.
Напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины успешно применяют американские БПЛА Switchblade в борьбе с российскими оккупантами.
53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха сообщила о применении БПЛА Switchblade на своем участке фронта и опубликовала видео удара.
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