Оккупантов "покрошили" с дрона: пограничники ударили по вражеским позициям

Бойцы ГПСУ ударили по вражеским позициям / Скриншот

В результате сброса на позиции российских оккупантов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов, уничтожено не менее 5 военных РФ.

Как рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, украинские пограничники нанесли удар по позициям оккупантов из дрона.

"Дрон пограничников нашел в Харьковской области позиции оккупантов и доставил зайдам взрывные подарки", - говорится в сообщении.

В результате применения взрывных устройств, сбрасываемых на вражеские позиции с БПЛА, "на Россию отправят не менее 5 пакетов".

"А силы обороны Украины не оставят без присмотра разведанные вражеские позиции. Продолжение следует...", - добавляют в ГПСУ.

Напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины успешно применяют американские БПЛА Switchblade в борьбе с российскими оккупантами.

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха сообщила о применении БПЛА Switchblade на своем участке фронта и опубликовала видео удара.

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