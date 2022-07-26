Оккупантов "сдали": в РФ истерят после ликвидации отряда ОМОНа в Лисичанске

В Сети российские оккупанты пожаловались, что кто-то сообщил заранее их место дислокации.
В Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины рассказали подробности ликвидации группы российских оккупантов в Лисичанске Луганской области.
В результате которой были уничтожены 12 российских оккупантов из ОМОНа, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
При этом в СтратКоме опубликовали имена уничтоженных российских захватчиков.
Обратим внимание, что в Сети российские оккупанты пожаловались, что кто-то сдал их место дислокации.
"Спасибо добрым людям, за информацию. Ждем еще. Вы будете приятно удивлены нашей работе по вашим координатам!", - добавили в ВСУ.
Удар по оккупантам в Лисичанске
Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан рассказал, как недавно защитники Украины "денацифицировали" целый отряд Сахалинского ОМОНа в Луганской области.
По его словам, оккупанты только заехали на ротацию, как получили кучу убитых и раненых.
Анатолий Штефан отметил, что 12 оккупантов сразу официально "денацифицировались".
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