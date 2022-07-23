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ВСУ мощным ударом "денацифицировали" отряд Сахалинского ОМОНа: сразу 12 убитых

23 июля 2022, 20:20

Анатолий Штефан отметил, что 12 оккупантов сразу официально "денацифицировались".

ВСУ войска РФ
ВСУ войска РФ / Коллаж УНИАН, Reuters

Офицер ВСУ Анатолий Штефан рассказал, как недавно защитники Украины "денацифицировали" целый отряд Сахалинского ОМОНа в Луганской области.

По его словам, оккупанты только заехали на ротацию, как получили кучу убитых и раненых.

Анатолий Штефан отметил, что 12 оккупантов сразу официально "денацифицировались".

"Недавно воины ВС Украины отправили подарок отряду Сахалинского ОМОНа в р-не г. Лисичанск, который только заехал на ротацию. 12 сразу официально денацифицировались и демилитаризировались, весь остальной состав отряда тяжело ранены", - рассказал Штефан.

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Война России против Украины на Донбассе

Военный эксперт Петр Черник ранее заявил, что эффективные удары армии Украины по складам оккупантов РФ осложняют запуск их планов. Но обстановка по-прежнему остается непростой. Согласно прогнозу эксперта, захватчикам понадобится несколько дней на восстановление логистики, после чего начнется новая волна битвы за Донбасс.

В британской разведке полагают, что армия России нацелились на получение контроля над трассой Е40, соединяющей Донецк с Харьковом. Вдоль оси главной дороги оккупанты ведут обстрелы с захваченного Изюма Харьковской области. Россияне ожидают, что контроль над дорогой обеспечит им преимущество в дальнейшем продвижении в Донецкой области.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ с ракетными системами залпового огня HIMARS захватили инициативу на поле боя. Украинские войска успешно бьют по логистике и системе военного управления российских оккупантов. Наступление России приостановлено по всем направлениям, в том числе, и на Донбассе.

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