"Жизнь на паузе": жена томящегося в плену защитника Мариуполя рассказала их щемящую историю

Пара, Азовсталь / t.me/polkazov и Карина Ягьева

Карина Ягьева стала супругой своего возлюбленного, бойца "Азова" Станислава, 6 мая – дистанционно, когда с побратимами вел неравные бои с российскими оккупантами на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Пара познакомилась еще в 2017 году. Защитник Украины сделал предложение своей девушке в Мариуполе 20 февраля ‒ как раз перед полномасштабным военным вторжением РФ в Украину.

"Стоят какие-то люди, дымовые шашки, шарики, кто-то снимал. Стас подошел с цветами и опустился на колено. Говорит: "Ты выйдешь за меня?!". Я так расплакалась. Головой киваю – да. Это было очень красиво, я не ожидала. Это было 20 февраля, а 22-го он уехал. И я его больше не видела", – рассказала Ягьева.

Карина Ягьева / "Радио Свобода"

Жених не рассказывал девушке никаких подробностей, не жаловался, только говорил, что ситуация не самая лучшая. А однажды спросил, готова ли Карина выйти замуж.

"Тогда я поняла, что там не все хорошо. Он так просто не отказался бы от идеи свадьбы. 6 мая написал, что подал документы, что можно так сделать, что командир подписывает заявление, в котором прописывается, что такой-то женится на такой-то, печать и в отдел регистрации направляется", – говорит Карина.

Она призналась, что сейчас ее "жизнь поставлена на паузу".

Станислав - муж Карины на "Азовстали" / Радио Свобода

Две недели девушка провела в оккупации в городке Мангуш (Донецкая область). 18 марта ей удалось уехать.

Станислава недавно оккупанты внесли в список военнопленных. И девушка надеется, что его вернут домой во время очередного обмена пленными.

Читайте также"Люди теряют сознание прямо на улицах": в Мариуполе случилась настоящая катастрофа

Прорыв украинских пилотов на осажденный завод "Азовсталь"

В конце мая первый командир и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий говорил - украинские пилоты успешно провернули операции, которых история еще не знала. Они более пяти раз вертолетами перебрасывали помощь украинским военным, которые были заблокированы на Азовстали в Мариуполе

Кроме того, таким образом из Мариуполя вывезли раненых и тела убитых защитников. Благодаря такому авиапрорыву для усиления обороны города было доставлено 72 бойца "Азова".

Позднее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил - в Мариуполь на помощь украинским военным отправились 16 вертолетов, два из которых были сбиты оккупантами во время пятого и седьмого вылетов. По его словам, еще один из вертолетов был сбит, когда отправлялся на помощь другому подбитому вертолету.

Данных о жертвах и пострадавших Буданов, однако, приводить не стал.

Другие новости:

Смотрите онлайн новости Донбасса