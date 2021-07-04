Оккупанты Крыма бьют тревогу и объявили режим ЧС

В Крыму объявлен режим ЧС

Сегодня, 4 июля, в результате сильных ливней в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка, что вызвало подтопление нескольких населенных пунктов. На полуострове введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), пишут РИА Новости.

"Принято решение о введении режима ЧС муниципального масштаба", - цитирует издание "главу администрации" Бахчисарайского района Людмилу Пучкову.

По ее словам, в районе образована комиссия для оценки нанесенного природной стихией ущерба. Она уже приступила к работе и начала составлять реестр пострадавших от потопления домов, а завтра члены комиссии совершат поездку по местам подтоплений.