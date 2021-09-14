Оккупанты Крыма мечтают построить новый курортный город: где и когда

В Крыму скоро может появится новый курорт / УНИАН

В Крыму оккупанты намерены построить новый курортный город, скорее всего он должен вскоре появится в Сакском районе, пишут местные сепаратистские СМИ во вторник, 14 сентября.

Как заявил так называемый "глава республики" Сергей Аксенов, крупные игроки якобы готовы построить населенный пункт на 50 тысяч жителей.

"Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчеты. Это западный Крым, Сакский район, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано", - отметил он.

По его словам, объем номерного фонда в новом городе превысит 10 тысяч.

Напомним, ранее, 1 марта нынешнего года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.

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11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский по случаю седьмой годовщины так называемого "референдума" в Крыму подчеркнул, что Украина объединяет мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть полуостров.