Оккупанты Крыма пошли на отчаянный шаг из-за засухи

Оккупанты Крыма перекрыли реку / УНИАН

Оккупанты Крыма перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища.

Об этом сообщает Крым.Реалии во вторник, 8 сентября.

Теперь из образовавшегося пруда военные качают воду на нужды Симферополя. При этом на месте проведения работ они разбили палаточный городок, задействовано много техники. Спецавтомобили с насосами качают воду в смонтированные трубопроводы.

В то же время пека Биюк-Карасу ниже земляной дамбы, насыпанной военными, осталась без воды.

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"Известно, что вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение не только Феодосии и Судака, но и лежащих в русле реки сел, а также такие крупные объекты, как арт-форум Таврида и Белогорская мега-теплица. Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя. Вся эта ситуация грозит большими бедами, а власти нам снова говорят, что надо потерпеть", - заявил местный активист.