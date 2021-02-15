Оккупанты Крыма пояснили, помогут ли снегопады избавиться от "мертвых" водоемов

В Крыму ухудшается ситуация с водоснабжением / УНИАН

Несмотря на обильные снегопады, Симферопольское водохранилище в аннексированном Крыму не наполняется, пожаловался "глава" Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения, сообщает КрымРеалии.

По слова оккупационной власти, в Симферополе из-за сильных снегопадов с 12 по 13 февраля выпало две трети месячной нормы осадков.

"Снег выпал, объем снега был большой. В горах тоже был снег, достаточный покров. Надеемся, что все-таки этого объема осадков нам хватит, чтобы поправить ситуацию. По крайней мере, на ЮБК точно, в Симферополе – посмотрим. Аянское водохранилище получает дополнительные объемы воды, Симферопольское водохранилище, пока, к сожалению, от семи до десяти тысяч в сутки там болтается", – сказал Аксенов.

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Общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока на начало февраля составил 36.052 млн куб. м, что на 4.744 млн куб. м больше, чем месяц назад и на 48.875 млн куб. м меньше, чем год назад. По информации подконтрольного России МинЖКХ Крыма, по состоянию на 1 февраля еще три водохранилища полуострова приближаются к "мертвому объему".

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