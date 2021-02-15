Оккупанты Крыма пояснили, помогут ли снегопады избавиться от "мертвых" водоемов

В Симферополе из-за сильных снегопадов с 12 по 13 февраля выпало две трети месячной нормы осадков.
Несмотря на обильные снегопады, Симферопольское водохранилище в аннексированном Крыму не наполняется, пожаловался "глава" Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения, сообщает КрымРеалии.
По слова оккупационной власти, в Симферополе из-за сильных снегопадов с 12 по 13 февраля выпало две трети месячной нормы осадков.
"Снег выпал, объем снега был большой. В горах тоже был снег, достаточный покров. Надеемся, что все-таки этого объема осадков нам хватит, чтобы поправить ситуацию. По крайней мере, на ЮБК точно, в Симферополе – посмотрим. Аянское водохранилище получает дополнительные объемы воды, Симферопольское водохранилище, пока, к сожалению, от семи до десяти тысяч в сутки там болтается", – сказал Аксенов.
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Общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока на начало февраля составил 36.052 млн куб. м, что на 4.744 млн куб. м больше, чем месяц назад и на 48.875 млн куб. м меньше, чем год назад. По информации подконтрольного России МинЖКХ Крыма, по состоянию на 1 февраля еще три водохранилища полуострова приближаются к "мертвому объему".
Засуха в Крыму - о чем ранее писал Главред:
- Еще осенью жителям Крыма стали подавать воду по графику с целью экономии водного ресурса.
- В октябре у президента Владимира Зеленского заявили, что по данным Офиса главы государства на осень, воды для нужд населения на полуострове достаточно.
- В начале декабря "экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская рассказала, что на полуострове из кранов течет "вонючая и ржавая вода".
- В аннексированном Россией Крыму продолжает ухудшиться ситуация с подачей питьевой воды - города Алушта также переходит на водоснабжение по графику. На сегодняшний день объем Изобильненского водохранилища (находится возле Алушты) составляет всего 2,8 млн куб.м, тогда как полный объем 12,7 млн куб.м.