Оккупанты получили по зубам на двух направлениях: ВСУ отразили вражеский штурм

Бойцы ВСУ отразили вражеский штурм / Фото УНИАН

Российские оккупанты на Северодонецком направлении обстреливают из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня подразделения украинских войск и нанесли авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах с Устиновки и Лисичанск.

Об этом сообщается в оперативной информации по российскому вторжению, опубликованной на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры зафиксированы недалеко от Лисичанска, Горского и Устиновки. Продолжаются боевые действия за контроль над городом Северодонецк. Кроме того, украинские воины свели на нет попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора", - говорится в сводке.

Оккупанты безуспешно пытались штурмовать с.Николаевка на Бахмутском направлении, обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах сел Белогоровка, Берестовое, Яковлевка, Покровское, нанесли авиаудары неподалеку Белогоровки и пгт Малорязанцево.

"На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры вблизи Каменки, Гуляйполя, Авдеевки, Угледара, Малиновки и Железнодорожного. Нанес авиаудары по населенным пунктам Малые Щербаки, Марьинка, Угледар, Константиновка и Новомихайловка", - сообщили в Генштабе.

Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Сумской области, а также на Харьковском направлении, а также безуспешно пытался вести разведку боем возле с.Ртищевка Чугуевского района. На Славянском и Южнобужском направлениях оккупанты вели обстрелы населенных пунктов из артиллерии и минометов. В районе с.Богородичное Славянского района успешно отражен вражеский штурм.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что российская оккупационная армия собирает силы для атаки на Харьков и захвата Славянска Донецкой области.

Президент подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы остановить оккупантов и защитить людей.

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