УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Оккупанты с цепи сорвались": ВСУ устроили Курскую дугу, уничтожив танки РФ вместе с экипажами

8 июля 2022, 15:57

Враг нарвался на ответку, пытаясь лезть дальше, планируя захватить плацдарм и закрепиться.

разбитый танк РФ, потери РФ в Украине
Уничтоженная бронетехника РФ / Фото УНИАН

За два дня боев на востоке Украины было уничтожено более одной танковой роты российских оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Как отмечается в сообщении в Facebook, чрезвычайно результативным в плане уничтожения вражеской бронетехники был вчерашний день для военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

"В результате стрелкового боя, отражая массированное наступление противника на восточном направлении, военные бригады вместе с приданными подразделениями уничтожили 12 российских танков! А учитывая то, что 6 июля ребята со львом на шевроне сожгли танк захватчиков, получается, что за два дня боев они уничтожили более одной танковой роты! Роту – за два дня боев", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что вчерашний бой был "тяжелый, мощный, драматический".

"Московские оккупанты с самого утра как с цепи сорвались. Решив поиграть в "Курскую Дугу-2", двинулись на позиции ВСУ танками, пытаясь огнем и броней проломить нашу оборону. И на любую силу найдется другая сила. Десантники, просчитав действия врага, сумели должным образом подготовиться к встрече с танковой армадой. И устроили "горячий" прием", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что первые два российских танка были уничтожены в начале наступления из засады, а следующая группа танков была сожжена с помощью РПГ, NLAW, и Джавелина, еще два – подбила артиллерия.

"Но враг упорно пытался лезть дальше, планируя захватить плацдарм и закрепиться. Чтобы не допустить этого, 80-я бригада во взаимодействии с другими десантно-штурмовыми подразделениями ВСУ и артиллерией продолжала наносить врагу огневое поражение. Такое тактическое взаимодействие дало роскошный результат", - сообщает Генштаб.

Также отмечается, что десантники вместе с собратьями ликвидировали 12 танков, 5 БТРов и один грузовик оккупантов.

"Понеся такие потери, враг "поджал хвост" и отступил", - проинформировали в Генштабе.

Читайте также"Их всех покромсали": в РФ раскрыли детали уничтожения под Харьковом отряда спецназа ГРУ

Напомним, ранее в РФ раскрыли детали уничтожения под Харьковом отряда спецназа ГРУ.

На подъезде к Харькову группу спецназа ГРУ РФ накрыли ВСУ. Выжившие рашисты в панике разбежались.

Читайте еще:

Генштаб ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:08

Боевики "ДНР" отменили запрет на смертную казнь: воевавшие за Украину иностранцы под угрозой

15:57

"Оккупанты с цепи сорвались": ВСУ устроили Курскую дугу, уничтожив танки РФ вместе с экипажамиВидео

15:54

"Это люди, которые отравили нашу жизнь": Горбунов объяснил, почему нет невиновных русских

15:49

Цены на АЗС обвалились: сколько стоит бензин и автогаз в УкраинеВидео

15:31

Потенциалы абсолютно несравнимы: Песков вслед за Путиным отличился бредом о войне в Украине

Реклама
15:26

Дочь Поляковой похвасталась, в какой вуз поступила

15:18

"Их всех покромсали": в РФ раскрыли детали уничтожения под Харьковом отряда спецназа ГРУВидео

15:17

"Я больше не комплексую": Тринчер похвасталась телом в полупрозрачном белье

14:56

Смородина сбрасывает ягоды: как спасти урожай

14:51

Следующий британский премьер будет точно антироссийским: Собчак указала на разницу ценностей РФ с миром

14:30

Удар Гарпуном по Крымскому мосту: генерал США объяснил "законную цель" ВСУВидео

14:15

"РФ вынуждена будет сесть за стол переговоров": Зеленский рассказал об окончании войны в 2022 годуВидео

14:07

6 способов спастись от жары: как охладить комнату без кондиционера

14:04

Джамала станет участницей польских "Танцев со звездами"

13:59

Новый "жест доброй воли" РФ: ударом по своим взорван склад с БК вместе с оккупантамиВидео

13:51

Мощно накрыли огнем: российские журналисты оконфузились и слили позиции оккупантов на ДонбассеВидео

13:22

Склад боеприпасов РФ стерли в порошок: ВСУ ударили по оккупантам в Новой КаховкеВидео

13:22

Кличко помогал: экс-секретарь СНБО Данилюк приехал на свою свадьбу на инвалидной коляскеВидео

13:19

Сделал "шаг доброй воли": в Украине уничтожен подпоковник из Улан-Удэ

13:19

Меладзе вернул себе бывшую жену

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 9 июля 2022: Ракам – удача, Весам – вещие сны, Козерогам – серьезная ссораВидео

12:45

Украина поплывет и превратится в "Сахару": синоптики предупредили о невыносимой погодеВидео

12:40

Стреляют себе в ноги и не хотят воевать: оккупант рассказал о настроениях в армии РФВидео

12:33

Зеленский рассказал, что сказал бы Путину при встрече: "сегодня он может завершить войну"Видео

12:03

Бабушка оценила: внучка Ротару с грудью нараспашку прогулялась улицами Беверли-Хиллс

11:55

Синдзо Абэ скончался после покушения: кто убил бывшего премьер-министра ЯпонииВидео

11:55

ВСУ ликвидировали оккупанта, который мечтал присоединить Украину к РФ

11:45

"Ребята, так держать": львовские десантники мощно покрошили оккупантов за один деньВидео

11:37

"Ты же жила у меня дома!": Приходько раскрыла подлую сущность путинистки Гагариной

11:23

Виталий Ким рассказал, каким стал Зеленский после 24 февраляВидео

11:20

Приметы на 9 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

11:17

"Аляска наша": в РФ намекнули, что хотят "отжать" американский штат, и сразу же оправдалисьВидео

11:04

"Россия еще не начинала воевать?": у Зеленского поставили на место ПутинаВидео

10:57

"Не знаю, как это комментировать": бредни Путина об Украине возмутили даже Гиркина

10:27

"Заложники пропаганды": Грабский объяснил, почему Россия не будет наступать на Харьков

10:25

Херсонская и Запорожская области будут освобождены за три-четыре недели: генерал призвал оккупантов бежатьВидео

10:15

Утонули вместе с техникой: под Черниговом достали из воды танки с мертвыми оккупантамиВидео

10:08

Новость "фюрера" не обрадовала: СМИ выяснили пол будущего ребенка Путина и КабаевойВидео

09:50

"Истощают РФ": ресурсов оккупантов для войны в Украине хватит еще на полгода-год - МаломужВидео

09:44

Лунный календарь стрижек на июль 2022: фартовые дни для новой прически

Реклама
09:27

Даже за стол не сели: Лавров оконфузился на саммите глав МИД G20Видео

09:25

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2022: Овнам – деньги, Весам – подарок судьбы, Рыбам – козни недоброжелателейВидео

09:24

Враг стягивает силы и готовится наступать: следующим оккупанты атакуют Северск - британская разведкаВидео

09:18

Кошевой и Пикалов "распекли" звезду "Сватов" Добронравова за поддержку оккупантов

08:25

Российская 144-я дивизия готова выдвинуться на Харьков: Арестович оценил риск повторного штурмаВидео

08:06

Россия может готовить новые авиаудары по Украине: военный эксперт рассказал об угрозеВидео

07:59

В оккупированных Донецке и Шахтерске раздаются взрывы: пылают склады боеприпасовВидео

07:45

Почему отставка Джонсона - не конец светамнение

07:30

Остановилось сердце и отказали легкие: на экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершили нападение - СМИ

07:15

ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку в Херсонской области, россияне позорно сбежали

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять