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Оккупанты ужесточили меры на КПВВ возле Станицы Луганской: запрещено выпускать пенсионеров

10 октября 2021, 14:18

Отменена норма о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Станица, КПВВ
Оккупанты ужесточили меры на КПВВ возле Станицы Луганской / УНИАН

Оккупационная власть так называемой "Луганской народной республики" ужесточила правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) возле Станицы Луганской. Данным решением якобы хотят защитить пенсионеров от COVID-19.

С 9 октября так называемая "ЛНР" ужесточила пропуск. Теперь отменена норма о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию, а выезд привязан к правилам, как в отдельных районах Донецкой области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Таким образом, оккупанты разрешили выезд только по спискам на следующих основаниях: лечение (реабилитация), обучение, необходимость ухода за близким родственником и похороны родственника.

Кроме того, въезд людей без прописки в оккупированных районах разрешается тоже только по вышеуказанным причинам, а также при участии в "гуманитарных программах".

Отмечается, что списки на въезд и выезд формируются "рабочей группой".

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Как уточнила так называемый "министр здравоохранения ЛНР" Наталия Пащенко, данные меры будут действовать как минимум 10 ноября 2021 года. По ее словам, ужесточение пропуска касается и пенсионеров, которые регулярно пересекают КПВВ для получения украинских выплат.

Таким образом, граждан Украины вынуждают выезжать на подконтрольную территорию через Россию.

Читайте также"Вопрос на паузе": сепаратисты придумали новое условие для открытия КПВВНапомним, ранее Рада отменила штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области через Россию. Штрафы отменили на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПВВ.

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ЛНР Станица Луганская пенсионеры КПВВ
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