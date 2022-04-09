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Оккупанты в Мариуполе уничтожили машину Tesla и бесстыдно обругали Илона Маска

9 апреля 2022, 14:36

Жительница героического города Мариуполь и известный волонтер Лилия Украинская опубликовала свежее фото новых бесчинств русских оккупантов в этом городе.

Оккупанты в Мариуполе уничтожили машину Tesla / Лилия Украинская

Российские агрессоры в оккупированной части города Мариуполь не только уничтожили электроавтомобиль Tesla, но и написали на нем непристойные ругательства в адрес его создателя – американского коммерсанта-инноватора Илона Маска. Соответствующее фото опубликовала в Facebook жительница города и волонтер Лилия Украинская.

"Это Тесла! В Мариуполе! Они не только нас ненавидят за хорошую жизнь! Они ненавидят всех, кто живет лучше, у кого хватает мозгов делать то, на что россияне не способны. Это зависть! Потому что все, на что способны россияне – убивать, грабить, насиловать! Гордиться нечем! Показать бы это фото Илону Маску", - написала она.

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Напомним, ранее сообщалась информация о готовности оккупантов РФ атаковать Харьков была отвлечением внимания ВСУ от атаки врага на Изюм, и далее - на Мариуоль. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Сейчас они прошли Изюм и уже развивают наступление в направлении Краматорска и Славянска. Причем вышли на дальность выстрела полковой бригадной артиллерии, то есть очень близко. Это 10-20 км. Это и есть то самое наступление, которое обещали нам всем. По сути они пытаются это окружение замкнуть. Выйдет ли – большой вопрос", – рассказал он.

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Автор: Егор Бунин
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российское вторжение новости Украины Мариуполь
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