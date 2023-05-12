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Оккупанты забрали жизнь защитника с Одесщины: у него осталась жена и две дочки

Сергей Кущ
12 мая 2023, 09:32 обновлено 12 мая, 09:32
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До войны он работал в строительной сфере – знакомые и родные говорят, что мужчина имел к этому талант и золотые руки.
На фронте погиб защитник Украины
На фронте погиб защитник Украины / Коллаж Главред, фото: yug.today, соцсети

На Одесщине провели в последний путь 40-летнего солдата ВСУ Григория Михова. Он погиб в минувшую субботу в боях на Донетчине в бою с оккупантами.

До войны он работал в строительной сфере – знакомые и родные говорят, что мужчина имел к этому талант и золотые руки, сообщили в Болградской районной администрации.

"Григорий был человеком, полным позитива и доброты, искренности и отваги, душой кампании. В любое время дня и ночи готов был прийти на помощь каждому, кто в ней нуждался. Из-за своей специализации и открытости у мужчины было немало друзей, которые его просто обожали", – вспоминают близкие погибшего защитника Украины.

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Также у мужчины были музыкальные способности – он прекрасно играл на гитаре и пел, а в свободное время любил рыбачить. В браке с женой Натальей мужчина воспитывал двух замечательных дочерей – 19-летнюю Анастасию и 15-летнюю Дарью.

В ряды ВСУ Григорий Михов встал в начале февраля 2023-го, пройдя боевую подготовку, пишет "Юг.Today". Там отметили, что он был хорошим солдатом и надежной опорой для побратимов. Воевал против агрессора на одном из самых горячих направлений фронта – Донецком. Последний бой воин принял 6 мая.

11 мая военного Григория Михова похоронили на Аллее Славы, расположенной на новом кладбище в Измаиле.

Как сообщал Главред, в боях за Бахмут погиб защитник Украины из Винницкой области Радион Шестопалько. Ему было 35 лет.

Свой последний бой солдат принял 29 апреля 2023 года. Он погиб вследствие огневого поражения во время удержания рубежей в районе населенного пункта Бахмут.

В боях с оккупантами страны-агрессора России погиб воин Вооруженных сил Украины Вячеслав Хохлюк. Год назад он женился на Анастасии Мохиной, девушке, с которой он на тот момент вместе служил в 112-й бригаде территориальной обороны Киева. Их свадебные фотографии попали в социальные сети и публиковались даже в британском издании The Times.

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