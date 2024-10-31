"На его комнату обрушились 6 этажей": в Харькове нашли тело 15-летнего мальчика

Подросток в момент удара был в квартире с бабушкой и дедушкой. Но они были в дальней комнате, поэтому их удалось спасти сразу. Поиски мальчика продолжаются.

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Родственница рассказала о поисках 15-летнего мальчика в Харькове/ коллаж: Главред, фото: Харьковская ОГА, скрин "Суспільне"

Кратко:

Под завалами 9-этажки Харькова нашли тело 15-летнего мальчика

На комнату подростка обрушились тяжелые бетонные плиты

Бабушку и дедушку, которые были в квартире в момент удара, удалось спасти

Под завалами 9-этажки в Салтовском районе Харькова, куда поздно вечером 30 октября ударили российские оккупанты, еще находятся ребенок и мужчина. Поиски продолжаются. Тетя 15-летнего мальчика, которого сейчас пытаются найти под завалами, Алла Степанюк рассказала о поисках.

В комментарии "Суспільному" она отметила, что ее племянник Борис в момент удара был в квартире вместе с дедушкой и бабушкой.

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"Я надеюсь, я верю в то, что он жив, что все хорошо... Там под завалами мой племянник - Борис, 15 лет. Он в той комнате, где все обрушилось, где пытаются найти. Он там был. Они легли отдыхать с дедушкой и бабушкой - бабушка с дедушкой в дальней комнате, а Боря здесь", - рассказала Алла Степанюк.

Она отметила, что дедушку с бабушкой удалось спасти из дома сразу после удара, а в комнату, где находился подросток, добраться очень трудно.

"Они (дедушка с бабушкой - ред.) выбрались сразу, их достали, а туда они не смогли дойти, потому что там обвалилось все в коридор, и они не смогли дойти никак ни отсюда, ни оттуда", - сказала женщина.

Спасатели продолжают поисковые работы, несмотря на угрозу обрушения.

Родственница рассказала о поисках 15-летнего мальчика в Харькове/ скрин

Смотрите видео с комментарием тети 15-летнего мальчика, которого ищут в Харькове:

Тело мальчика было найдено

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарафона сообщил, что тело 15-летнего мальчика было найдено. Сейчас спасатели ГСЧС осуществляют деблокирование тела подростка.

"Он жил на первом этаже со своей бабушкой и дедушкой. Они в момент попадания находились в другой комнате, а он – в той комнате, куда обвалились шесть этажей. Визуально сейчас тело мальчика спасатели видят, но на нем очень тяжелые плиты. Сейчас решается вопрос , как деблокировать, не повреждая тело. Скорее всего, мальчик уже погиб, ведь много времени находится под завалами, очень серьезные раны, нет признаков жизни, конечности его не двигаются", - рассказал представитель Харьковской облпрокуратуры.

Комментарий спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко/ скрин

Смотрите видео комментария спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко:

Удар РФ по Харькову вечером 30 октября - что известно

Ранее Главред сообщал, что КАБ РФ в Харькове уничтожил подъезд жилого дома. По предварительной информации, удар мог быть нанесен управляемой авиационной бомбой. В результате этого погиб ребенок - 11-летний мальчик, известно о нескольких десятках пострадавших.

Утром 31 октября стало известно, что количество раненых резко возросло - до 34. Также стало известно, что сейчас под завалами находится 15-летний парень.

Что такое ФАБ? Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они оказывают самое мощное и универсальное поражающее действие среди авиабомб основного назначения. Масса ВР в бомбе составляет примерно 50 %, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений, пишет Википедия.

Что известно о ФАБ-3000/ Инфографика: Главред

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